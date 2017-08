Il Milan presenta l’APACF Show: stasera alle ore 23.00 in diretta social

MILANO - Che in Casa Milan si fosse entrati in una nuova era dal punto di vista della comunicazione, si era compreso praticamente subito. Le presentazioni dei nuovi acquisti in diretta social, così come le risposte piccate dell’amministratore delegato Fassone a inopportune ed ingombranti intromissioni di presidenti di squadre avversarie, hanno rappresentato i primi segnali di un profondo rinnovamento. Proprio all’interno di un club che, per 30 anni sotto la guida di Silvio Berlusconi, della comunicazione aveva fatto un’arte ed era sempre stato all’avanguardia.

L’APACF Show

Oggi però viviamo una realtà social che impone una nuova forma di diffusione dei messaggi e questo i nuovi dirigenti rossoneri Fassone e Mirabelli, ma soprattutto il nuovo direttore della comunicazione Fabio Guadagnini, l’hanno capito in fretta.

Ecco quindi che per celebrare la fine del mercato e per commentare in diretta la sontuosa campagna acquisti dell’estate 2017, il club di via Aldo Rossi ha scelto una forma del tutto originale: l’APACF Show.

Dalle 23.00 online

La sigla non è altro che l’acronimo dell’ormai celeberrimo «Adesso passiamo alle cose formali», slogan che ha caratterizzato il momento delle firme con tutti i nuovi acquisti rossoneri. E con questo nome l’Ac Milan ha voluto battezzare questa iniziativa che, immaginiamo, sarà particolarmente apprezzata dal popolo milanista.

«Siete pronti per l'#APACF show? Ci vediamo domani live su Facebook, Milan TV e YouTube». Questo il testo del messaggio diffuso nel pomeriggio di ieri dal Milan attraverso la pagina Facebook del club.

Presenti Fassone & Mirabelli

All’appuntamento, che prenderà il via alle ore 23.00 di questa sera, proprio quando suonerà il gong della fine del mercato, saranno presenti sia l’amministratore delegato Marco Fassone che il direttore dell’area tecnica Massimiliano Mirabelli e con loro i tifosi rossoneri potranno dialogare per commentare la stagione della rinascita milanista. La nuova era del club di via Aldo Rossi entra definitivamente nel vivo.