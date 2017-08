Bonaventura out almeno 3 partite, a rischio anche la Nazionale

MILANO - Era stato tutto troppo bello nella scintillante serata milanese. Un Milan devastante capace di seppellire sotto una valanga di reti il malcapitato Shkendija; le doppiette del nuovo bomber rossonero Andrè Silva e perfino di Riccardo Montolivo, a nove anni di distanza dalla sua ultima duplice segnatura; conferme importanti da tutti i nuovi ma anche dai grandi vecchi rossoneri come Antonelli, Suso e Zapata. Poi è entrato Jack e le luci a San Siro si sono spente.

Buio a San Siro

Nulla di tecnico per carità, per quanto la prestazione di Bonaventura, subentrato al quarto d’ora della ripresa al turco Calhanoglu non sia stata brillantissima: il buio a Milano è calato quando il numero 5 rossonero si è avvicinato alla panchina di Montella con lo sguardo sofferente dopo aver accusato un piccolo dolorino che ha funzionato come campanello d’allarme. La speranza è che questo segnale sia arrivato in tempo, ma la risposta arriverà solo domani quando Jack si sottoporrà ad esami strumentali per verificare l'entità del problema accusato contro lo Shkendija.

A rischio la Nazionale

Si sussurra che possa trattarsi di un piccolo stiramento che terrà fuori dai giochi l’ex atalantino sicuramente a Crotone, e in Macedonia per il ritorno di Europa League. Molto probabilmente anche per la seconda giornata di campionato contro il Cagliari e sembra a rischio anche la convocazione in Nazionale per la delicatissima sfida contro la Spagna, valida per le qualificazioni al Mondiale di Russia 2018, in programma a Madrid il prossimo 2 settembre.