Milan: ufficiale Bacca al Villarreal, ma la formula non convince

MILANO - Addio e senza rimpianti. Il commiato di Carlos Bacca dal mondo Milan è stato indolore, anzi, quasi apprezzato. Accolto dai tifosi rossoneri con sollievo alla luce dell’ormai impossibile convivenza tra l’attaccante colombiano e mister Montella.

L’argomento di discussione nei capannelli virtuali tra fans del diavolo è piuttosto quello legato alla formula accettata dal Milan per il trasferimento dell’ex Siviglia al Villarreal: prestito oneroso di 2,5 milioni di euro con diritto di riscatto (badate bene, non obbligo al raggiungimento di qualche traguardo personale o di squadra) di altri 15,5 milioni.

I dubbi sull’operazione

Un rischio, c’è poco da girarci attorno, che Fassone e Mirabelli hanno deciso di correre dopo aver toccato con mano l’utopia di cercare un acquirente disposto a sborsare una ventina di milioni per il cartellino del numero 70 rossonero. Quanto questo rischio pagherà lo scopriremo tra 12 mesi, quando i dirigenti del Sottomarino Giallo avranno l’opportunità di esercitare il loro diritto di riscatto e acquistare definitivamente il cartellino di Bacca oppure rispedirlo a Milanello con un pacco di merce scaduta.

A quel punto si materializzerebbe un problema di difficile soluzione per la dirigenza rossonera che si ritroverebbe sul groppone un calciatore di 32 anni, reduce da un altro fallimento e quindi ancora più difficile da piazzare, per giunta con altri due anni di contratto prima di mettere fine a questa liason tutt’altro che felice.

10 milioni di buoni motivi

D’altro canto è importante sottolineare che con questa operazione, seppure non troppo lusinghiera per il Milan, Fassone e Mirabelli sono riusciti nell’impresa di mettere insieme un’altra decina di milioni abbondanti tra la cifra incassata dal Villarreal del prestito oneroso (2,5 milioni) e il risparmio dell’ingaggio annuale del calciatore, 4 milioni netti, quindi 8 milioni lordi a bilancio per la società.

Nel complesso quindi un’operazione positiva per il club di via Aldo Rossi, con la speranza che Bacca sfoderi una stagione da applausi in Liga tanto da convincere gli spagnoli a riscattarlo e liberarci una volta per tutti dalla sua presenza ingombrante. Insomma per tutti i tifosi rossoneri, forza Villarreal e forza Bacca.