Ibrahimovic al Milan, l'ultima suggestione del mercato rossonero

MILANO - Per i tifosi rossoneri, si sa, parlare di Ibrahimovic è come riaprire una vecchia ferita. Una specie di nervo scoperto che ancora duole da quella maledetta estate del 2012 quando Berlusconi e Galliani decisero di smantellare una squadra vincente - ancora non si sa bene con quali obiettivi, visti i risultati ottenuti negli anni a seguire - partendo proprio dalla duplice cessione di Zlatan Ibrahimovic e Thiago Silva.

Comprensibile quindi che da quel giorno, ogni santa estate - o inverno - qualsiasi sussurro riguardante l’attaccante svedese diventava un specie di tzunami pronto a travolgere l’inquieto e frastornato popolo milanista.

Tweet galeotto

Oggi la situazione è leggermente diversa: il nuovo Milan cinese può contare su ben altre risorse e tante, ma davvero tante, altre alternative. Di conseguenza l'ex United non rappresenterebbe più un'impellenza, una necessità imprescindibila, ma una gustosissima e appetitosa ciliegina su una torta già così da Masterchef. E poi la suggestione Ibrahimovic è sempre calda nei cuori rossoneri. Ecco perchè è bastato un tweet sospetto del giornalista di Rai Sport Paolo Paganini per incendiare gli animi dei fans del diavolo: «Un uccellino, fuori dal confine, mi ha rivelato che Ibrahimovic potrebbe essere l’ultimo colpo di mercato dei rossoneri».

Ora è possibile

Bello, troppo bello per essere vero, ma stavolta non impossibile. I rapporti tornati di nuovo sani dopo il positivo e soddisfacente epilogo della vicenda Donnarumma tra Fassone & Mirabelli da una parte e Mino Raiola dall’altra autorizzano sogni di gloria. Certo, sarà importante trovare un accordo che possa essere soddisfacente per tutti, aspetto tutt’altro che semplice vista la condizione di infortunato di lusso dello svedese. Chissà, magari un contratto a gettone, con bonus importanti al raggiungimento di determinati obiettivi, potrebbe rappresentare un giusto compromesso ed anche uno stimolo importante per il gigante di Malmö, da sempre attratto dalle sfide impossibili.