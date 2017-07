Milan, blitz segreto di Fassone e Mirabelli: obiettivo Mister X

MILANO - Il bollettino della giornata recitava: «Ore 18.00, calma piatta». Peccato che quella che si annunciava come una tranquilla marcia di avvicinamento all’imminente trasferta in Romania per l’andata del turno preliminare di Europa League, si sia improvvisamente tinta di giallo. O per meglio dire di rosso e nero. Secondo quanto riferiscono le cronache odierne, dalle 18.00 alle 19.00 di ieri pomeriggio, si sono perse le tracce di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, irraggiungibili per una lunga ora.

Telefoni spenti

La Gazzetta dello Sport ha evocato il precedente di qualche settimana fa, quando i due dirigenti del Milan spensero i loro dispositivi mobili per salire su un aereo che li avrebbe portati in Germania a chiudere l’affare Rodriguez con il Wolfsburg. Inevitabile pensare ad una situazione simile anche in questa circostanza. Si, ma stavolta chi potrebbe essere l’obiettivo rossonero? Sull’argomento vige il riserbo più assoluto, ma - solo per restare alle questioni di Germania - in Bundesliga giocano tutt’ora due degli uomini inseguiti con maggiore energia da Fassone e Mirabelli: Pierre Emerick Aubameyang, ma anche il portoghese di Bavaria Renato Sanches.

Torna Mister X

Non è escluso però che all’origine di questo blitz tanto improvviso quanto misterioso possa celarsi il vero obiettivo del mercato rossonero. Quello ipotizzato l’altro giorno dall’ad Fassone quando confermando l’interesse per i tanti nomi spesi fin qui dai media ha azzardato l’inserimento in questa lista anche di un fantomatico Mister X di cui ancora nessuno ha parlato. Da oggi in Casa Milan inizia una nuova caccia all’uomo.