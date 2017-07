Milan, Montella: «Ecco cosa cerchiamo ancora sul mercato»

MILANO - Sembra davvero non finire mai la voglia del Milan di stupire il mondo del calcio con un mercato pirotecnico. E infatti chi sperava che dopo l’abbuffata dei primi 10 acquisti già messi a segno, Fassone Mirabelli concludessero la campagna acquisti rossonera dovrà restare deluso. La conferma è arrivata proprio da mister Montella, intervistato dalla Gazzetta dello Sport al ritorno dalla tournè in Cina: «Il focus principale è sul centravanti e poi magari su una punta esterna e una mezzala. Ma la fretta di prima non c’è più».

Le caratteristiche del bomber

Ragionamento che non fa una grinza, anche perchè attualmente in rosa c’è pur sempre il centravanti titolare della nazionale portoghese, Andrè Silva, e un paio di rassicuranti alternative, tra cui perfino il nuovo baby fenomeno del vivaio del Milan, Patrick Cutrone. Ma quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere il centravanti ideale di Montella: «Deve combinare diverse cose, senso del gol, gol sporchi e saper giocare per la squadra».

Di sicuro è che le scelte di Fassone e Mirabelli saranno orientate proprio dalle idee del tecnico rossonero: «Certo, il mercato è stato concordato col club, con cui ho condiviso il progetto di un mix fra giovani di talento e gente di esperienza. Se ti vuoi avvicinare al Napoli, che gioca il calcio migliore d’Europa, devi fare un mercato aggressivo per forza. È presto per dire se il gap con Roma e Napoli è stato annullato, ma non dobbiamo nasconderci. E l’entusiasmo va alimentato e mantenuto».