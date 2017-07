Mirabelli svela le prossime mosse di mercato del Milan

MILANO - Ormai è diventato l’idolo della piazza. Eroe, al fianco del suo illustre e preparatissimo compagno di avventura Marco Fassone, di un mercato a tinte rossonere come non se ne vedevano dai primi anni 2000. Massimiliano Mirabelli quasi non se ne rende conto, si schermisce, fa il modesto, ma inizia finalmente a percepire quanto buono sia stato il lavoro svolto finora per ridare lustro e lucentezza al brand Milan, ingrigito e ammuffito dopo un quinquennio indecoroso di mortificazioni e umiliazioni ad ogni latitudine.

Troppi 35 calciatori

«Stiamo cercando di seguire una logica in quello che stiamo facendo - le parole dell’area tecnica del Milan -. L'età media dei giocatori che stanno arrivando fanno capire che stiamo cercando di aprire un ciclo. Sarà poi il campo a dare un giudizio sul lavoro fatto. Siamo fiduciosi, il Milan è un cantiere aperto ancora ma cercheremo di completarlo nel minor tempo possibile per permettere a Montella di lavorare come si deve».

Perchè questo accada, inevitabile partire dalle cessioni: «Esatto, il mercato è ancora lungo, ma sicuramente non possiamo restare in 35. Sappiamo che dobbiamo competere in tre competizioni e quindi dobbiamo avere una rosa ampia, ma non così tanto. Alcuni giocatori hanno mercato come Bacca e Lapadula, ma anche per altri stiamo valutando le richieste con l’allenatore».

Non è finita

La notizia più importante per i tifosi del Milan è che il sontuoso mercato in entrata non è ancora terminato: «Oggi è difficile dire quanti giocatori arriveranno ancora, dipende da cosa accadrà sul fronte delle uscite. Faremo sicuramente qualcosa in attacco, ma davanti abbiamo tanti giocatori e dobbiamo essere equilibrati nella scelta tra chi arriva e chi esce».

Sul fronte Lazio non ci sono ancora novità: «Posso dire che Keita è uno dei giocatore che seguivamo, ma quando ci siamo accorti che era gestito in una certa maniera abbiamo mollato la presa, non rientra più nei nostri programmi. Biglia invece è un giocatore che ci piace, in questi giorni è uscito qualcosa che non è vero. Milan e Lazio hanno rapporti splendidi, soprattutto tra Fassone e Lotito, ma come in ogni trattativa è necessario trovare la quadra da una parte e dall'altra. Abbiamo una nostra linea, senza scendere a compromessi, cerchiamo di fare quello che facciamo sapendo che noi siamo il Milan».

Nuovo nome dalla Germania

E per finire ecco un’anticipazione che potrebbe dare vita ad un’edizione 2017 del famoso mister X di un paio di stagioni or sono: «Intanto voglio sottolineare il fatto che molti giocatori si stiano esprimendo per venire al Milan, c'è fiducia in quello che stiamo facendo e questo deve inorgoglire tutti. Per quanto riguarda il campionato tedesco, è vero che è complicato ma se abbiamo preso giocatori da lì è perchè pensiamo che possano far bene. Pescare in Germania non è facile, forse all'inizio non ero molto convinto di prendere due giocatori dalla Bundesliga, ma adesso chissà che non ne arrivi pure un altro».