Milan, pronto un nuovo regalo per Donnarumma

MILANO - Come se non fosse bastato finora ai tifosi del Milan il tormentone Gigio, adesso i Donnarumma a Milanello potrebbero diventare due. Se ne parla da un po’, ma adesso quella che fino a qualche settimana fa sembrava solo una mera congettura, inizia ad assumere i contorni dell’operazione vera a propria: riportare in rossonero Antonio Donnarumma.

Dopo una stagione in chiaroscuro all'Asteras Tripolis, ecco la mossa di Fassone e Mirabelli per vincere le residue resistente della famiglia e convincere anche Mino Raiola a far firmare il rinnovo di contratto a Gigio: mettergli accanto il fratellone, classe 1990 e cresciuto anche lui nelle giovanili del Milan.

Plizzari in prestito

Si tratterebbe di una mossa strategicamente ineccepibile da parte della dirigenza rossonera, perchè in questo modo Montella avrebbe un secondo portiere all’altezza della situazione, Storari potrebbe fare il terzo d’esperienza e Alessandro Plizzari sarebbe libero di andare a fare un’esperienza formativa da qualche parte per tornare a Milanello più forte di prima.