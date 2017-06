Niang-Deulofeu: ipotesi di scambio tra Everton e Milan

MILANO - Questa mattina seconda puntata della gita milanese dei dirigenti dell’Everton. Tappa fissa della task force di mercato inglese, naturalmente, via Aldo Rossi e la sede di Casa Milan. Dopo la prima riunione esplorativa di ieri, utile per capire i margini di manovra relativi agli oggetti del desiderio di Ronald Koeman, nella fattispecie M’Baye Niang e Gianluca Lapadula, oggi si è passati all’azione. Con risultati discordanti, perchè mentre per il francese, di ritorno dalla non brillantissima esperienza al Watford, l’apertura di Mirabelli è stata totale, per quanto riguarda il centravanti torinese c’è qualche dubbio in più, soprattutto legato alla volontà dell’ex capocannoniere della serie B di restare a giocarsi le proprie carte in Italia.

18 milioni per Niang

Allora ricapitoliamo: proposta dell’Everton di 18 milioni (15 + bonus) per Niang e sostanziale gradimento da parte della dirigenza del Milan e - almeno al momento - anche del calciatore. Tutto fatto allora? Non ancora perchè la trattativa potrebbe arricchirsi con un nome nuovo, o forse vecchio, quello di Gerard Deulofeu. Tornato in Inghilterra dopo la positiva esperienza semestrale in rossonero, l’attaccante spagnolo avrebbe fatto capire allo staff tecnico dell’Everton che il suo desiderio è quello di tornare al Milan. Sempre che, da qui al 30 giugno, il Barcellona non eserciti il diritto di recompra - fissato a 12 milioni - e lo riporti in patria.

Deulofeu, voglia di Milan

Fatto sta che Geri, attualmente impegnato con la selezione del suo paese ai campionati europei Under 21, potrebbe fare ritorno al Milan nel quadro dell’operazione Niang, dando vita ad un interessante scambio, probabilmente a costo zero per entrambi i club. Al momento si tratta solo di una suggestione, le sole certezze sono che l’attaccante francese è entrato nel mirino dell’Everton e che Deulofeu vorrebbe tornare al Milan. Non è escluso quindi che le due operazioni possono procedere anche su binari separati.