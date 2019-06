Ue, Conte: «L'Italia ha rilievo centrale anche se non tutti se ne rendono conto»

BRUXELLES - Questo vertice europeo è anche «una prova di resistenza fisica», ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte incontrando i giornalisti in attesa all'ingresso e rivendicando il ruolo «centrale» della Penisola nelle nomine dei prossimi «top jobs» comunitari. «Qui si continua a lavorare di giorno, di sera e anche di notte, fino alle 4 del mattino siamo stati a parlare», anche con la cancelliera della Germania Angela Merkel e con il presidente francese Emmanuel Macron, in bilaterali informali.

Procedura e nomine UE

Si lavora, ha spiegato, «per cercare di trovare una soluzione per quanto riguarda le procedure e per quanto riguarda le nomine dei vertici europei. Non abbiamo ancora trovato una soluzione ma continueremo a lavorarci, anche al G20 di Osaka e poi formalmente al prossimo Consiglio Ue». Secondo Conte «l'Italia ha un rilievo centrale in questo contesto, anche se non sempre alcuni italiani se ne rendono conto».