Franceschini e Martina aprono a Governo di Legislatura Pd-M5s

ROMA - Dario Franceschini e Maurizio Martina aprono all'idea, lanciata da Goffredo Bettini, di un governo di legislatura tra il Pd e il M5s. «Bettini - scrive l'ex ministro dei Beni culturali - propone un percorso difficile ma intelligente che credo valga la pena provare a percorrere. Sarà pieno di insidie e potremo provarci solo con un patto interno al Pd: lavorare tutti come una squadra, unita intorno al segretario».

Alternativa al pericolo estremista Salvini

Anche Martina dice di considerare «questa traccia di lavoro giusta e da sostenere. E' chiaro che i margini di un confronto con il Movimento 5 Stelle sono assai limitati ma rimangono possibili se matureranno una nuova consapevolezza politica, alternativa al pericolo estremista di Matteo Salvini».

Renzi boccia Conte bis

Intanto, l'ex segretario Matteo Renzi - che nel pomeriggio terrà una conferenza stampa in Senato - parla in un'intervista al Tg2, bocciando l'idea di un Conte bis. «Conte non è che in questo anno abbia brillato moltissimo, è stato un premier sostanzialmente inesistente. Tuttavia non tocca a me decidere. E' un compito del capo dello Stato e dei partiti», spiega. «Quello che è fondamentale - aggiunge - è che si faccia presto perché l'Italia sta perdendo terreno su tutti i dossier internazionali».