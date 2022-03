Ucraina - Russia, le news di oggi. Cina: «NATO e USA responsabili del conflitto». Cremlino: «Sì ai colloqui ma Kiev riconosca Donbass sovrano»

La questione Ucraina è molto chiara: «Sono state le azioni della Nato guidata dagli Stati Uniti che hanno gradualmente spinto fino al conflitto Russia-Ucraina». Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, sulle recenti ricostruzioni del New York Times relative alla conoscenza di Pechino dei piani russi contro l'Ucraina, in base a quanto appreso da funzionari Usa.

15.45 Kiev: «Se accerchiati possiamo resistere una o due settimane»

Kiev avrebbe abbastanza risorse per resistere una o due settimane se i russi riuscissero ad accerchiare completamente la capitale ucraina. Lo ha detto alla Cnn il sindaco della città, Vitali Klitschko, che ha lanciato un appello agli ucraini a «difendere il nostro futuro» contro il presidente russo Vladimir Putin che «vuole ricostruire l'impero russo».

15:29 Scholz: «Germania non invierà aerei da guerra»

La Germania non invierà assolutamente aerei da guerra in Ucraina. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, dopo che gli Stati Uniti hanno rifiutato un'offerta dalla Polonia di trasferire i suoi jet MiG-29 di fabbricazione russa a una base statunitense in Germania. «Abbiamo fornito ogni tipo di equipaggiamento per la difesa e... abbiamo inviato armi di cui vi abbiamo parlato, ma è anche vero che dobbiamo guardare con molta attenzione a ciò che stiamo facendo concretamente e gli aerei da guerra non ne fanno certo parte», ha detto Scholz. durante una conferenza stampa con il primo ministro canadese Justin Trudeau.

15:21 Macron: «Storica unità europea di fronte a guerra»

Il presidente francese Emmanuel Macron ha salutato oggi la «la rapidità» nella decisione e «la storica unità» tra i Paesi europei di fronte all'invasione russa dell'Ucraina. Lo segnala l'agenzia di stampa France Presse. Macron, ricevendo alla vigilia del summit Ue il primo ministro olandese Mark Rutte, ha detto che la «guerra sul suolo europeo (...) ci impone di fare ancor di più e di tirare le conseguenze a corto e medio termine».

15:11 Prezzo gas ancora in calo: a 160,5 euro a Mwh (-22,2%)

Scende ancora il prezzo del gas. Rispetto all'apertura di questa mattina, il future di aprile scambiato sul Ttf, il mercato di riferimento per il Nord e Centro Europa situato nei Paesi Bassi, viaggia a quota 160,5 euro a Mwh, in calo del 22,2%. Ieri l'Unione europea ha annunciato un piano per una riduzione di due terzi delle importazioni dal gas russo. Stamattina in apertura il prezzo era di 185,5 euro a Mwh.

15:02 Cina: «Le sanzioni non servono a risolvere problemi»

La Cina ha ribadito oggi la sua contrarietà alle sanzioni nei confronti della Russia in seguito all'invasione dell'Ucraina, sostenendo che sono inefficaci nella soluzione dei problemi. «Le sanzioni non sono mai modalità efficaci per risolvere i problemi», ha scritto la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying su Twitter. «Quel che portano - ha aggiunto - non sono né la pace né la sicurezza, ma difficoltà economiche e privazioni».

La dichiarazione richiama le parole espresse ieri dal presidente cinese Xi Jinping nel suo incontro virtuale trilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

15:01 Breton: «Discusso con Netflix come bloccare propaganda russa nell'UE»

La Commissione europea ha discusso con il gigante dello streaming online Netflix misure per impedire la «propaganda di guerra» della Russia sui mercati dell'Unione europea. Lo ha confermato il commissario europeo al mercato interno, Thierry Breton, durante la conferenza stampa al termine di una riunione ministeriale sulle telecomunicazioni.

14:49 Chernobyl, Aiea non vede pericoli sicurezza per stop elettricità

L'Agenzia internazional per l'energia atomica (Aiea) ha preso atto dell'informazione arrivata dall'ucraina sul black out energetico presso la centrale nucleare di Chernobyl, ma «in questo caso non vede un impatto critico sulla sicurezza». Secondo l'Aiea, le condizioni presso la centrale dismessa - teatro del più grave incidente nucleare della storia nel 1986 e ancora carica di materiali fissili radioattivi - fannno sì che «la quantità di carico di combustibile esausto presso la piscina di stoccaggio e il volume dell'acqua di raffreddamento...siano sufficienti per un'efficace rimozione del calore senza bisogni di fornitura elettrica».

14:42 S&P sospende le attività commerciali in Russia

S&P Global ha annunciato la sospensione di tutte le sue attività commerciali in Russia, con un comunicato, il gruppo di informazioni finanziarie e indici precisa che continuerà a fornire informazioni sui mercati russi ma che «come organizzazione guidata da propositi crediamo nel fare la cosa giusta». La scorsa settimana l'agenzia di rating del gruppo aveva ulteriormente tagliato la valutazione di affidabilità creditizia del Paese a CCC-, avvertendo che potrebbe ridurla ancora dopo le nuove sanzioni imposte dai paesi occidentali che stano mettendo sotto pressione l'economia russa.

14:15 Corte costituzionale russa si ritira da Cecc

La Corte costituzionale russa ha dichiarato il suo ritiro dalla Conferenza delle corti costituzionali europee (Cecc) a partire dal 5 marzo. Lo ha affermato la corte in una nota sul suo sito web. La corte ha preso la decisione dopo che il presidente della Cecc il 4 marzo ha inviato un'email a tutti i membri per votare sulla revoca o la sospensione della membership della Corte costituzionale russa e della membership di associazione della Corte costituzionale bielorussa, ha affermato.

13:59 NATO: «Georgia, Finlandia, Svezia a prossimo summit Difesa»

I ministri della Difesa di Georgia, Ucraina, Finlandia e Svezia prenderanno parte a una riunione della Nato, a livello di ministri della Difesa, in programma il prossimo 16 marzo: lo ha reso noto l'Alleanza atlantica in un comunicato. Al vertice, presieduto dal segretario generale Jens Stoltenberg, prenderà parte anche l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera Josep Borrell.

13:45 Kallas: «UE non è contro i russi, vuole solo isolare Putin»

L'Unione europea non sta agendo contro il popolo russo ma per cercare di fermare il presidente Vladimir Putin, dopo la sua invasione dell'Ucraina. Le attuali sanzioni europee sono «intese a isolare il presidente Putin e il suo governo che sta conducendo una guerra brutale contro l'Ucraina», ha detto oggi al Parlamento europeo a Strasburgo, la primo ministro estone Kaja Kallas.

13:41 Landini: «Stop riarmo, no a logica di guerra in economia»

La guerra «modifica le politiche economiche e i rapporti politici tra Stati. Un primo effetto che non mi piace c'è già: il fatto che la Germania abbia deciso di aumentare le proprie spese militari indicano il rischio che quello che è avvenuto non solo rimetta al centro lo strumento della guerra come regolazione dei rapporti tra gli Stati, ma che reintroduca nell'economia una logica di guerra». Così il leader della Cgil, Maurizio Landini, concludendo un convegno sul lavoro.

12:55 Mosca: «Da USA regolari ordini su ricerca bioprogrammi in Ucraina»

Gli esperti degli Stati Uniti danno regolarmente ordini su come condurre ricerca sui bioprogrammi in Ucraina: lo ha detto oggi la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dalla Ria Novosti. «Gli specialisti (americani) hanno dato regolarmente istruzioni alla parte ucraina su come e per quale scopo condurre sviluppi rilevanti» sui bioprogrammi», ha detto Zakharova ai giornalisti.

Il 24 febbraio i dipendenti dei laboratori biologici in Ucraina hanno fornito dati sulla distruzione d'emergenza di agenti patogeni particolarmente pericolosi, peste, antrace, colera e altre malattie mortali, ha aggiunto la diplomatica.

«E posso fare un'altra domanda? Come sono stati distrutti (i biomateriali dai laboratori in Ucraina)? È stato tutto distrutto?» ha insistito Zakharova, aggiungendo che la parte russa si chiede se questi biomateriali siano caduti nelle mani di estremisti o nazionalisti.

I biolaboratori ucraini stavano sviluppando componenti di armi biologiche accanto alla Russia, ha affermato ancora la portavoce di Mosca, osservando che l'Ucraina e gli Stati Uniti hanno violato la Convenzione sulla proibizione delle armi biologiche.

12:52 Erdogan denuncia pratiche fasciste contro russi

Roma, 9 mar. - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha denunciato che «le pratiche fasciste» contro i russi gettano un'ombra sulla «legittima lotta» dell'Ucraina. Parlando a una riunione del suo partito, Akp, in Parlamento, il capo di stato turco che si è offerto come mediatore tra Mosca e Kiev, ha dichiarato che Ankara rigetta «la caccia alle streghe» contro il popolo, la letteratura, gli studenti e gli artisti russi. Lo scrive il Daily Sabah.

12:49 Russia smentisce aumento livelli radioattività Chernobyl

La situazione alla centrale nucleare di Chernobyl è sotto il controllo delle «truppe russe, dagli specialisti ucraini, dal personale civile e dalla guardia nazionale del Paese», ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova aggiungendo che «le notizie su un presunto aumento del livello di radiazioni di 20 volte sono false. Questi rumors senza fondamento sono stati smentiti dal direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica il 2 marzo», ha spiegato.

12:40 Kuleba: «Aspettative limitate su colloqui con Lavrov»

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha definito oggi «limitate» le sue aspettative sui prossimi colloqui con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, sottolineando di non nutrire grandi speranze su un buon esito dei colloqui. I due capi della diplomazia si incontreranno domani a margine del Forum della diplomazia ad Antalya. All'incontro parteciperà anche il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. «Posso onestamente dire che le mie aspettative dei negoziati sono limitate, non ho grandi speranze per loro», ha detto Kuleba in un briefing.

12:31 Cremlino: USA hanno dichiarato «guerra economica» a Mosca

Il Cremlino ha denunciato oggi la «guerra economica» dichiarata dagli Stati Uniti contro la Russia, a seguito dell'annuncio da parte di Washington di un embargo sulle importazioni americane di petrolio e gas. «Gli Stati Uniti hanno dichiarato guerra economica alla Russia e stanno conducendo questa guerra», ha detto ai giornalisti il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov.

12:30 Cremlino: «Forniamo risorse energia, ma ostilità ci fa riflettere»

La Russia sta adempiendo ai suoi obblighi come fornitore di risorse energetiche senza interruzioni e nella sua totalità, ma la posizione aggressiva dell'Occidente nei suoi confronti rende difficile la situazione nei mercati energetici: è quanto ha avvertito oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Ria Novosti.

«I leader europei riconoscono all'unanimità che la Russia sta adempiendo ai suoi obblighi, ai sensi di tutti i trattati e contratti esistenti, senza interruzione e per intero. Ma vedete i baccanalia, i baccanalia ostili, che i paesi dell'intero Occidente hanno messo in scena, il che, ovviamente, rende la situazione molto complicata e ci fa riflettere seriamente», ha detto Peskov ai giornalisti.

12:26 UE: «No messa al bando del gas russo»

Roma, 9 mar. - Su petrolio e gas naturale dalla Russia al momento l'Unione europea non propone una completa messa al bando, ma un drastico taglio degli approvvigionamenti: due terzi in meno sul gas entro la fine dell'anno. Lo ha ribadito un portavoce della Commissione europea, interpellato sulla mesa al bando dei combustibili fossili russi annunciata da Usa e Gb. Per la riduzione della dipendenza dal gas russo ieri l'esecutivo Ue ha proposto una strategia battezzata REPowerEu.

12:13 Cremlino: «Bioprogrammi USA tema interessante per il mondo»

Il tema della presenza di laboratori biologici statunitensi sul territorio dell'Ucraina è molto importante ed è interessante per il mondo intero capire e scoprire cosa stavano facendo: lo ha affermato oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Ria Novosti.

«Parlando in modo assolutamente serio, questo argomento è, ovviamente, molto importante. L'argomento è molto importante, ed è importante, probabilmente, per il mondo intero. Speriamo di poter affrontare queste istituzioni che hanno funzionato sul territorio dell'Ucraina, e il cui funzionamento è stato effettivamente svolto da specialisti americani. Sicuramente, il mondo intero sarà interessato a capire e scoprire cosa stavano facendo queste istituzioni», ha detto Peskov ai giornalisti.

12:07 Zelensky torna a chieder no-fly zone o sarà «catastrofe»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato che la comunità internazionale sarà responsabile di «una catastrofe umanitaria» di massa se non istituirà una no-fly zone sull'Ucraina e ha avvertito che il Paese e al livello massimo di minaccia. «La Russia usa missili, aerei e elicotteri contro di noi, contro i civili, contro le nostre città e contro le nostre infrastrutture. E' un dovere umanitario del mondo rispondere», ha detto parlando alla nazione in tv.

12:01 Cremlino: incontro Lavrov-Kuleba «parte importante» del negoziato

Il prossimo incontro tra il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il suo omologo ucraino, Dmytro Kuleba in Turchia è una parte importante del processo negoziale tra Mosca e Kiev, ha affermato oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Ria Novosti. «L'incontro dei ministri degli Esteri è una continuazione molto importante del processo negoziale», ha detto Peskov ai giornalisti.

12:01 Kamala Harris andrà in Polonia, parlerà di consegna Jet

La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris discuterà la spinosa questione della consegna di jet dell'era sovietica all'Ucraina quando visiterà la Polonia questa settimana, hanno affermato alti funzionari citati dalla Cnn. Il programma della visita di Harris si è complicato da quando la Polonia ha rilasciato una dichiarazione a sorpresa in cui affermava che avrebbe consegnato i suoi caccia MiG agli Stati Uniti invece di darli direttamente all'Ucraina, un'idea che è stata completamente respinta da Washington.

«Ci sono molte idee sul tavolo. Come hai visto dalla dichiarazione del Pentagono, è nostro giudizio che questo non sia sostenibile, ma vogliamo e certamente stiamo incoraggiando tutti gli alleati a portare avanti le idee. E per noi vitale rimanere in stretto coordinamento su tutta la linea», ha affermato un alto funzionario dell'amministrazione.

11:52 Russia ha disconnesso Chernobyl dalla rete

L'operatore energetico statale ucraino afferma che le forze russe hanno scollegato la centrale nucleare dalla rete, riferisce Reuters.

11:37 Ambasciata russa a Roma: «Kiev preparava offensiva in Donbass a marzo»

Il governo dell'Ucraina aveva programmato per questo mese di marzo un'operazione militare nel Donbass: è quanto emergerebbe da alcuni documenti classificati, su ordine del Comandante della Guardia nazionale ucraina, ottenuti dal ministero della Difesa russo, secondo quanto riferito dall'Ambasciata della Federazione russa a Roma.

La sede diplomatica ha pubblicato su Twitter le foto dei documenti che attesterebbero le intenzioni di Kiev. «Documenti classificati (ordinanza del Comandante della guardia nazionale dell'Ucraina) ottenuti dal Ministero della Difesa russa confermano che il regime di Kiev preparava di nascosto una operazione offensiva contro il Donbass programmata per marzo 2022», ha scritto l'ambasciata.

11:26 Zakharova: registrati «progressi» in negoziati con Kiev

La Russia ha registrato «dei progressi» nei negoziati con l'Ucraina, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. «Sono stati compiuti alcuni progressi» nei negoziati volti a «porre fine al più presto all'insensato spargimento di sangue e alla resistenza delle forze armate ucraine», ha detto la portavoce.

11:16 Russia: «Non vogliamo occupazione Ucraina né rovesciare Zelensky»

L'operazione speciale russa in Ucraina non mira all'occupazione dell'Ucraina, alla distruzione della sua statualità o al rovesciamento dell'amministrazione in carica: lo ha affermato oggi la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. «Il compito di questa (operazione speciale) non include né l'occupazione dell'Ucraina né la distruzione della sua statualità o il rovesciamento dell'amministrazione in carica. Non è nemmeno diretta contro la popolazione civile», ha detto Zakharova in una conferenza stampa a Mosca, citata da Interfax.

11:06 Rt France fa ricorso a Corte giustizia UE contro bando

La filiale francese di RT (ex Russia Today) ha fatto ricorso alla giustizia europea per annullare il bando alla diffusione del media russo deciso dall'Ue nell'ambito delle sanzioni per l'invasione russa dell'Ucraina. Lo ha annunciato la Corte di giustizia europea. I media di stato russi, Rt e Sputnik, sono stati accusati di essere «strumento di disinformazione» usato da Mosca nella guerra contro l'Ucraina e sono stati banditi sul territorio Ue sia via etere che su internet. RT France chiede l'esame d'urgenza del ricorso. Questa procedura, spiega la Corte, potrà durare diverse settimane se ritenuta ammissibile.

11:01 Erdogan: «Incontro Lavrov-Kuleba porti a tregua definitiva»

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto di «auspicare che il primo incontro tra i ministri degli Esteri di Russia e Ucraina domani in Turchia porti a un cessate il fuoco permanente», si legge sul Daily Sabah in merito alla riunione ad Antalya tra Sergey Lavrov e Dmytro Kuleba. «La Turchia sente la responsabilità di mettere fine alle sofferenze dei civili ucraini e sta lavorando duramente per stabilire contatti a tale riguardo», ha aggiunto.

10:41 Zelensky discute cooperazione in materia di difesa con Trudeau

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato di aver discusso la cooperazione bilaterale in materia di difesa e le modalità per aumentare le sanzioni contro la Russia in una telefonata con il primo ministro canadese Justin Trudeau. «Ho parlato con il mio amico Justin Trudeau della cooperazione di difesa Ucraina-Canada e di come aumentare la pressione delle sanzioni sulla Russia. Concordato ulteriori passi diplomatici. Il Canada è con l'Ucraina. Lo sentiamo ogni giorno», ha detto Zelensky su Twitter mercoledì.

10:29 LME: «Trading sul nichel sospeso almeno fino all'11 marzo»

Il London Metal Exchange (LME) ha deciso di sospendere le contrattazioni sul nichel fino almeno all'11 marzo. Ieri mattina, dopo che nella seduta asiatica il prezzo era raddoppiato schizzando sopra i 100.000 dollari a tonnellata, la Borsa dei metalli di Londra aveva deciso di sospenderne il trading per l'intera seduta per garantire un mercato «ordinato» dopo gli aumenti «senza precedenti», a causa delle tensioni geo-politiche con la guerra in Ucraina in corso. La Russia è tra i principali produttori mondiali di nichel.

Poi, «date le continue incertezze del mercato», la decisione «di riprendere il trading sul nichel non prima prima dell'11 marzo, a condizione che l'LME possa implementare un meccanismo di compensazione delle posizioni lunghe e corte».

10:15 Governo britannico: «Difese aeree Ucraina stanno avendo successo»

L'ultimo dispaccio del governo britannico sulla guerra afferma che le difese aeree dell'Ucraina hanno «ottenuto un notevole successo» contro gli aerei russi. Ciò ha probabilmente impedito a Mosca di raggiungere «qualsiasi grado di controllo dell'aria», ha affermato il ministero della Difesa. Il ministero rileva anche che le forze russe di terra dirette a Kiev sono ancora a rilento non sono riuscite a fare progressi nella conquista della capitale.

09:55 Il rublo tocca minimo storico contro l'euro sopra quota 130

Il rublo scivola ulteriormente dopo la decisione dell'agenzia Fitch di declassare il rating della Russia a «C» e decretarne un'insolvenza «imminente». Il rublo ha toccato in avvio di giornata un nuovo record contro l'euro alla Borsa di Mosca superando la soglia dei 130 euro.

09:50 Le Pen: «Embargo a petrolio russo è fare hara-kiri»

La candidata della destra francese alle presidenziali Marine Le Pen si è detta contraria all'embargo europeo al petrolio russo che significa fare «hara-kiri» e pone il rischio di «far morire la nostra economia prima di quella della Russia. Fare hara-kiri per ferire l'avversario» è sbagliato, ha detto a France 2. «Utilizzare questa leva, sanzionare così duramente» non porta all'effetto desiderato e «i francesi, le imprese francesi, l'economia francese potrebbero metterci anni per riprendersi» e le «conseguenze potrebbero essere ben peggiori di quelle della pandemia», ha aggiunto chiedendo di usare ancora «la diplomazia» per risolvere la crisi tra Russia e Ucraina.

09:38 Polonia: 1,33 milioni di profughi da inizio guerra

Circa 1,33 milioni di persone sono fuggite dall'Ucraina in Polonia dal giorno dell'invasione russa nel Paese: lo ha reso noto oggi l'agenzia della Guardia di frontiera polacca. In un tweet, l'agenzia afferma che delle persone che sono entrate in Polonia, il 93% sono cittadini ucraini, l'1% sono polacchi e il 6% sono cittadini di quasi 100 altre nazioni. Solo ieri 125.800 persone hanno attraversato la frontiera, in calo rispetto al record giornaliero di domenica di 142.300.

09:36 Londra potrà sequestrare qualsiasi aereo russo su territorio

Il Regno unito ha annunciato nuove sanzioni contro la Russia nel campo dell'aviazione che danno al governo il potere di sottoporre a fermo qualsiasi aereo russo nel Paese. La ministra degli Esteri Liz Truss ha commentato che questo bando «infliggerà più danni economici a coloro che sono vicini al Cremlino».

09:17 Cina accusa la NATO: «Spinge tensioni Ucraina-Russia a punto di rottura»

La Cina ha accusato la Nato di voler spingere le tensioni tra Russia e Ucraina fino a «un punto di rottura». Nel corso del briefing giornaliero, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha esortato gli Stati uniti a considerare le preoccupazioni di Pechino seriamente ed evitare di minare i suoi diritti e interessi nella gestione della situazione in Ucraina e nei legami con la Russia. Lo riporta Reuters, citata dal Guardian.

09:16 Cina: «Speriamo passi avanti in prossimi colloqui»

«Ci auguriamo che nei prossimi colloqui» in Turchia «le due parti possano fare un ulteriore passo avanti sulla questione del confine. Ci auguriamo di poter averre una soluzione adeguata delle controversie e raggiungere una soluzione accettabile per entrambe le parti»: lo ha detto oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, durante una conferenza stampa.

09:05 Mosca: «Reazione a sanzioni sarà rapida e ponderata»

«La reazione della Russia sarà rapida, ponderata e sensibile per coloro a cui è diretta», ha affermato Dmitry Birichevsky, direttore del dipartimento per la cooperazione economica del ministero degli Esteri russo, secondo l'agenzia di stampa Ria Novosti. Birichevsky non ha dettagliato come intende reagire alle vaste e dure sanzioni occidentali decise in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe.

08:48 Le Maire: «Shock energia come nel 1973»

I prezzi di energia, petrolio e gas stanno mostrando uno shock «analogo a quello del 1973» e l'Europa deve reagire con una riposta adeguata, che però non può essere la replica del «fare qualunque cosa necessaria» come sul crollo del Pil seguito a lockdown e misure anti Covid. «Dobbiamo inventare un altro modello di risposta a questa crisi», puntando «all'indipendenza totale di Francia e Ue» sull'energia, ha affermato il ministro dell'Economia della Francia, Bruno Le Maire, il Paese che ha la presidenza di turno dell'Ue, durante una conferenza sull'energia.

«E per arrivarci evidentemente non ci riusciremo in poche settimane. Serve un percorso a tappe - ha proseguito - in cui si preveda la tutela delle imprese, l'accompagamento delle famiglie e l'adattamento del modello di consumo». Soprattutto a questo sarà dedicato il vertice di capi di Stato e di governo dell'Ue, che si svolgerà domani e dopodomani a Versailles, ha aggiunto.

07:12 Wsj: Leader di Arabia ed Emirati rifiutano telefonata Biden

La Casa Bianca ha cercato senza successo di organizzare delle conversazioni telefoniche tra il presidente Joe Biden e i leader di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, mentre gli Stati Uniti stanno lavorando per creare un sostegno internazionale per l'Ucraina e contenere un aumento dei prezzi del petrolio: lo riferisce il Wall Street Journal, citando funzionari del Medio Oriente e degli Stati Uniti.

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e lo sceicco emiratino Mohammed bin Zayed al Nahyan avrebbero entrambi rifiutato le richieste degli Stati Uniti di parlare con Biden nelle ultime settimane, hanno affermato i funzionari. Un rifiuto che, secondo quanto si legge, sarebbe legato alle ultime, esplicite, critiche di sauditi ed emiratini alla politica americana nel Golfo.

06:04 McDonald's e Starbucks chiudono locali in Russia

McDonald's e Starbucks hanno deciso di chiudere i loro ristoranti e caffè in Russia mentre Coca-Cola ha sospeso la sua attività commerciale come risposta all'invasione russa dell'Ucraina. Anche PepsiCo sta ritirando dagli scaffali dei supermercati russi alcuni prodotti. «McDonald's ha deciso di chiudere temporaneamente tutti i nostri ristoranti in Russia e di sospendere tutte le operazioni sul mercato», ha riferito l'amministratore delegato, Chris Kempczinski. Secondo un recente report McDonald's in Russia ha 847 locali.

02:16 Zelensky: «Ci sarà un nuovo Piano Marshall per noi»

Ci sarà «un nuovo Piano Marshall per l'Ucraina». Lo ha detto il presidente Zelensky, in un videomessaggio. «Il mondo - ha sottolineato - non crede nel futuro della Russia, non ne parla. Non c'è una sola parola. Parlano di noi, ci aiutano. Sono pronti ad aiutarci con la ricostruzione dopo la guerra. Perché tutti hanno visto che per il popolo, che si difende così eroicamente, verrà il dopoguerra».

01:09 Orban: «Ungheria non estenderà sanzioni a gas e petrolio»

«Sebbene condanniamo l'offensiva armata russa e condanniamo anche la guerra, non permetteremo che le famiglie ungheresi siano costrette a pagare il prezzo della guerra; e quindi le sanzioni non devono essere estese ai settori del petrolio e del gas». Lo ha detto in una dichiarazione il presidente ungherese Viktor Orban.

00:51 Macron ha incontrato segretario Stato Usa Blinken

Il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato a Parigi il segretario di Stato americano Antony Blinken. Con Macron ci sono state «discussioni molto produttive su come il partenariato transatlantico può sostenere l'Ucraina di fronte all'aggressione russa. Insieme possiamo aiutare gli 1,5 milioni di ucraini in fuga dalle violenze del Cremlino e affrontare le sfide poste da questa guerra non provocata», ha scritto Blinken su Twitter.

00:43 Pentagono: proposta Polonia per Mig non sostenibile

«Continueremo a consultarci con la Polonia e gli altri nostri alleati della Nato» sull'uso di aerei dell'alleanza a supporto dell'Ucraina, «ma non crediamo che la proposta della Polonia sia sostenibile». Lo afferma in una dichiarazione il portavoce del Pentagono John F. Kirby.

00:32 Biden: «Stop a gas-petrolio russo potente colpo contro Putin»

«Stiamo vietando tutte le importazioni di petrolio, gas ed energia russi. Ciò significa che il petrolio russo non sarà più accettabile nei porti statunitensi e il popolo americano infliggerà un altro potente colpo a Putin». Lo scrive su Twitter il presidente americano Joe Biden.

00:15 Pentagono: «Truppe russe intatte al 95%»

Quasi tutte le forze russe schierate al confine per l'invasione sono ora entrate in Ucraina, e nonostante la perdita di truppe, veicoli terrestri e aerei nei combattimenti le forze di Mosca sono intatte per circa il 95%. E' quanto emerge dal report giornaliero del Pentagono, citato da Abc News. Le truppe russe in avvicinamento a Kiev hanno fatto pochi progressi negli ultimi giorni e «continuiamo a vedere gli sforzi della resistenza ucraina rallentare i russi, in particolare nel nord», ha detto un funzionario del Pentagono. Un altro fattore è che «sembrano ancora essere afflitti da problemi logistici», inclusa la carenza di carburante e cibo.