Brexit, Boris Johnson «molto fiducioso» che suo accordo sarà approvato

LONDRA - Boris Johnson è impegnato in una corsa contro il tempo per far accettare l'accordo sulla Brexit che ha siglato con l'Ue ai parlamentari in vista del voto dei Comuni di domani. Il primo ministro britannico insiste di essere «molto fiducioso» di ottenere la maggioranza di cui ha bisogno per «portare a compimento la Brexit» entro la scadenza del 31 ottobre. Ma il DUP e i partiti di opposizione hanno intenzione di votare contro il suo accordo. Il che significa che deve convincere i ribelli laburisti, ex Tory e Brexiteers del suo stesso gruppo a salire a bordo.

Braccio di ferro a Westminster

Un portavoce di Johnson, secondo la Bbc, ha dichiarato che il premier e il suo team stanno trascorrendo la giornata al telefono con parlamentari di tutto Westminster per «vendere» l'accordo. Il primo ministro terrà anche una riunione di gabinetto più tardi in giornata a Downing Street. Il portavoce della Brexit del DUP, Sammy Wilson, ha detto che il suo partito non solo non voterà Johnson, ma solleciterà i parlamentari conservatori a «prendere posizione» con loro, preparando la scena per una frenetica giornata di bracci di ferro a Westminster.

Possibile ancora chiede all'UE una proroga

«I parlamentari conservatori devono prendere posizione per l'Unione e unirsi a noi nel respingere questo accordo. Barriere commerciali interne e onerose saranno erette nel Regno Unito senza il consenso parallelo di entrambi i sindacalisti e nazionalisti. Questa non è Brexit», ha detto. Il primo ministro farà una dichiarazione ai Comuni domani, prima che un altro ministro apra un dibattito sull'accordo. Se non riuscirà ad ottenere i numeri necessari per vincere un voto, dovrebbe tentare di nuovo di indire le elezioni legislative. Johnson ha affermato che il Regno Unito uscirà dall'Ue il 31 ottobre con o senza un accordo, ma ha anche affermato che rispetterà la legge. Ma anche se i parlamentari voteranno domani per il suo accordo, potrebbe ancora chiedere all'Ue una proroga.

Per il Financial Times Johnson indietro di almeno due voti

Il Financial Times ha cercato di produrre un prospetto sulle effettive possibilità del primo ministro Boris Johnson che l'accordo da lui siglato con l'Ue venga domani approvato dalla Camera dei Comuni. Secondo quanto riferito da Sebastian Payne del Financial Times, Johnson avrebbe salvo sorprese 318 parlamentari a favore dell'accordo e 321 contrari sui 650 membri della Camera. "Con molti indecisi, riteniamo che 318 parlamentari potrebbero votare per l'accordo e 321 contro, ha scritto l'analista di Ft. Senza il DUP, gli unionisti nordirlandesi, Boris Johnson deve convincere almeno 2 parlamentari per ottenere il placet per il suo nuovo accordo. Sky News è giunto a una conclusione molto simile. Ha contato i voti per l'accordo e ritiene che Johnson ne abbia 316, quattro in meno dei 320 di cui ha bisogno.