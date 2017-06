Londra sotto shock, tre attacchi terroristici simultanei: pulmino travolge pedoni sul London Bridge

LONDRA - Terrore nel cuore di Londra, colpita da tre attacchi in zone vicine a London Bridge. Un pulmino ha investito alcuni pedoni sul London Bridge, dove sono almeno due le persone uccise secondo il Telegraph. La polizia di Londra ha riferito che sta rispondendo ad un "incidente" in corso anche a Vauxhall, mentre un attacco con coltellate è segnalato stanotte anche nella zona di Borough Market, dove la polizia risulta essere intervenuta e aver aperto il fuoco. Lo riporta la Bbc, senza poter precisare se nell'episodio siano coinvolte le stesse persone che hanno agito a London Bridge.

Accoltellamento a Borough Market era in un bar

L'attacco a coltellate nella zona di Borough Market sarebbe avvenuto in un bar, secondo una precisazione arrivat dalla Bbc che cita un testimone. Stando a questa fonte, nel bar avrebbe agito un uomo solo, tirando fendenti all'impazzata con un grande coltello. La sensazione è che si tratti di un episodio nell'ambito di un'azione coordinata nel quale sarebbero coinvolti almeno tre aggressori, forse di più.

Un secondo attacco a Borough Market

Un attacco con coltellate è segnalato anche nella zona di Borough Market, dove la polizia risulta essere intervenuta e aver aperto il fuoco. Lo riporta la Bbc, senza poter precisare se nell'episodio siano coinvolte le stesse persone che hanno agito a London Bridge. Agenti in azione, inoltre, pure nella zona di Vauxhall Bridge, sempre nel centro di Londra.



Gli aggressori

Tre aggressori di sesso maschile armati con coltelli le cui lame apparivano lunghe attorno ai 30 centimetri. E' l'identikit, descritto ai media da alcuni testimoni oculari, delle persone hanno agito stanotte nella capitale britannica seminando il panico. Secondo i testimoni i tre sospetti sarebbero scesi dal pulmino coinvolto nel presunto attacco di London Bridge.

Immagini tv: una persona arrestata

Un uomo è stato ammanettato e arrestato dalla polizia a Londra. E' quanto hanno mostrato le immagini in diretta dei circuiti tv internazionali. Lo polizia sta imponendo a passanti, cronisti e cameraman di allontanarsi dall'area.

"Run, hide, tell"

Testimoni hanno riferito a SkyNews che l'uomo alla guida del pulmino che ha investito alcune persone su London Bridge ne avrebbe poi aggredite altre a coltellate. In precedenza, si era parlato di spari, che non e' chiaro se possano essere venuti dallo stesso presunto aggressore o da agenti di polizia intervenuti sul posto. "Run, hide, tell": scappate, nascondetevi e riferite. Così Scotland Yard in un tweet rivolto alle persone che si trovano nella zona dei presunti attacchi avvenuti stanotte nel centro di Londra. In un successivo messaggio, viene rivolto poi un invito a cercare di mantenersi "calmi, ma vigili». Scene di panico e di angoscia sono state mostrate dai media e sui social fra passanti e turisti di varia nazionalità. L'Unità di Crisi della Farnesina intanto è al lavoro per verificare l'eventuale coinvolgimento di connazionali negli attacchi a Londra in stretto contatto con l'ambasciata d'Italia.