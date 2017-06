Attentato a Londra, May: «Quando è troppo è troppo»

LONDRA - L'estremismo islamista è alla base degli ultimi attentati compiuti nel Regno Unito lo ha detto la premier britannica Theresa May parlando a Downing Street all'indomani dell'ennesimo attacco che ha colpito il suo paese. «I recenti assalti non sono collegati, ma siamo di fronte a un nuovo trend: il terrorismo chiama il terrorismo e gli assalitori vengono ispirati da altri assalitori" ha detto May ricordando che quello di sabato sera è "il terzo attacco in tre mesi in Gran Bretagna». Poi ha detto che è necessario cercare accordi internazionali che disciplinano il cyberspazio: dobbiamo fare di tutto per limitare l'estremismo online creando spazi sicuri in rete. May ha quindi annunciato l'intenzione di rivedere la strategia antiterrorismo: 'Quando è troppo è troppo, le cose devono cambiare' «Come paese la nostra risposta deve essere quella di sempre di fronte alla violenza. Dobbiamo rimanere insieme, solo uniti potremo sconfiggere i nostri nemici». Ha detto May confermando le elezioni di giovedì prossimo. «Come segno di rispetto due partiti politici hanno sospeso la campagna elettorale per oggi, ma la violenza non può condizionare il processo democratico. La campagna elettorale riprenderà domani e le elezioni si terranno regolarmente giovedì» ha concluso la premier.