Bayer Leverkusen-Atalanta 0-1: decide Boga, Gasperini vola ai quarti di Europa League

Dopo la vittoria 3-2 a Bergamo dell'andata contro il Bayer Leverkusen, l'Atalanta vince anche al ritorno con gol partita firmato da Boga nel finale e stacca il biglietto per i quarti di finale di Europa league. Musso è super e salva Gasp almeno in due occasioni con due grandi risposte su Diaby. Grande partita anche di Demiral. Poi al 91' la decide Boga con una giocata personale. Fa tutto lui e fa tutto benissimo! Porta palla sulla sinistra, salta un uomo entra in area e trafiggere la porta dei tedeschi col mancino. Problemi per Toloi costretto al cambio dopo 10'. Domani i sorteggi.

Per Italia-Macedonia del Nord capienza stadio al 100%

La Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali ha firmato l'atto che concede, rispetto alle attuali normative relative alle capienze degli impianti sportivi, la deroga per la partita dei playoff di qualificazione ai Campionati del Mondo di calcio, Italia-Macedonia del Nord in programma allo stadio «Renzo Barbera» di Palermo giovedì 24 marzo. L'incontro potrà quindi disputarsi con la capienza massima consentita per l'impianto.