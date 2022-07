Verstappen è un fulmine, è sua la pole del GP d’Austria: Leclerc battuto di un soffio

Super Max Verstappen nelle qualifiche del GP d'Austria, undicesima prova del mondiale di Formula1. L'olandese ha sfruttato al massimo il minuto finale della Q3 centrando l'obiettivo è sua la pole position della gara Sprint che si correrà domani. Sarà poi l'ordine d'arrivo della Sprint a definire la griglia di partenza del GP che si corre domenica. Ai fini statistici la pole di questo weekend è assegnata al leader del campionato, in forma più che mai e ansioso di rimediare al difficile weekend di Silverstone. Q3 interrotta due volte per gli incidenti alle due Mercedes di Lewis Hamilton (solo 10°) e George Russell (5°).

Verstappen: «Gran macchina»

Max Verstappen è felice, ma misura l'entusiasmo: i punti verranno assegnati sabato e domenica. «È stato tutto molto lungo - ha detto l'olandese, con riferimento alle interruzioni per gli incidenti di Hamilton e Russell - non è mai bello interrompere la sessione per via della temperatura delle gomme. Non ci sono tante curve qui, ma sono complicate da affrontare. Sono felice per la pole ma i punti si fanno domani e domenica. Noi abbiamo una grande macchina, di solito la qualifica non è il nostro punto di forza. Tutto può succedere ma sono fiducioso. I tifosi? È incredibile vedere questa folla, è un sostegno che ho da tanti anni».

Leclerc: «Sessione entusiasmante»

«Siamo tutti e tre molto vicini - ha detto Leclerc, 2° - ho faticato nell'ultimo giro per via della temperatura delle gomme. È stata una sessione entusiasmante. Verstappen è stato più veloce di noi e quindi faccio i complimenti a lui. Voglio fare una gara pulita, spero che tutto lo sia perché il nostro obiettivo è ottenere i punti che meritiamo, anche se gli ultimi weekend sono stati complicati».

Sainz: «So dove migliorare»

Il vincitore di Silverstone, Carlos Sainz, vuole giocarsi le sue carte. Oggi non è riuscito a mettere insieme un giro perfetto: «Sicuramente in alcuni punti ho perso qualcosa - ha detto lo spagnolo - alla fine il giro è stato buono, anche se le gomme erano fredde per via dello stop dopo la bandiera rossa. So dove potevo fare qualcosa in più, spero di battere Leclerc e Verstappen domani nella sprint. Siamo lì, è stata una bella qualifica, ho più fiducia dopo le ultime gare. Le prove libere 2 saranno importanti per sentirci a nostro agio».