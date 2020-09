Hamilton errori da principiante: in Russia vince Valtteri Bottas. Leclerc sesto

Niente record di vittorie eguagliato per Lewis Hamilton, che a Sochi si deve accontentare del terzo posto. Il GP di Russia di F1 va comunque a una Mercedes, con Valtteri Bottas che torna al successo dopo l'apertura in Austria e precede Max Verstappen (Red Bull). Hamilton, penalizzato di 10», resta comunque saldamente al comando della classifica generale.

Per Hamilton un Gp di rincorsa

Una volta scattata la gara, è arrivata una doppia mazzata che ha condizionato la sua domenica: 10» di penalità complessivi per aver provato la partenza in due posizioni vietate prima dello schieramento in griglia. L'inglese si è ritrovato con quasi 40» di ritardo dopo il suo pit-stop, dietro anche a Vettel, e la sua rimonta gli è valsa comunque il podio.Per Hamilton l'appuntamento con i 91 successi di Schumacher è solo rimandato. Forse già tra due settimane al Nuerburgring a casa del leggendario tedesco.

Ferrari dai due volti: Leclerc, partito dalla decima casella grazie all'arretramento di cinque posizuioni di Albon per la sostituzione del cambio, ha raccolto il possibile, ottenendo un piazzamento, il sesto, dignitoso considerato l'ultimo periodo. Vettel. invece, è partito 14° e in quelle zone è rimasto, chiudendo doppiato nonostante una prima parte di corsa più positiva.

Bottas: «In partenza disturbato da un'ape»

«Pensavo che la partenza sarebbe stata la mia prima opportunità ma ho avuto un'ape contro la visiera e ho dovuto alzare un po' il piede. Mi sono ritrovato all'improvviso leader, una volta lì penso di aver avuto un bel passo. Ho cercato di gestire la gara, la mia mentalità è quella di non mollare mai. E' bello tornare alla vittoria, devo cercare di mantenere questo slancio: mancano ancora tante gare, devo continuare a spingere e vediamo come andrà». Lo ha detto Valtteri Bottas dopo la vittoria nel Gran Premio di Russia, la seconda stagionale per lui.

Hamilton: «La penalità? Ormai è andata»

«I dieci secondi di penalità? Non importa, non è stata la mia miglior giornata ma ormai è andata così. Prendo i punti di oggi e pensiamo alla prossima. Rimonta? Oggi non ho fatto più di tanto, ho tenuto la mia posizione: congratulazioni a Valtteri». Lo ha detto Lewis Hamilton dopo il terzo posto nel Gran Premio di Russia che impedisce al britannico l'aggancio alle 91 vittorie di Schumacher.

Leclerc: «Sesto posto buon risultato»

Un sesto posto che soddisfa Charles Leclerc quello ottenuto a Sochi per il Gp di Russia di F1. Il monegasco ha disputato una gara di rimonta molto positiva, sfruttando l'ottima opportunità avuta in partenza nonostante un contatto al limite con Stroll che ha mandato il canadese a muro in curva 4.

«Quello di oggi è un buon risultato, certo, e abbiamo fatto un passo avanti. Ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra - ha dichiarato il monegasco al termine della corsa - Fa bene vedere che siamo competitivi più di altre macchine. Credo che anche il team si sia sorpreso per la competitività in gara, dobbiamo capire il perché. Sono contento di questo weekend, venerdì ho guidato abbastanza male, oggi ho fatto un buon step, quindi dal mio punto di vista personale va bene».

Leclerc ha poi parlato delle scelte tattiche operate dalla squadra durante la gara: «La strategia con la Soft per l'ultimo stint sarebbe stata un po' al limite, con la Hard abbiamo fatto la strategia giusta. Abbiamo perso un po' di tempo al pit stop e sono finito dietro a Ricciardo, ma non so dire se poi saremmo riusciti a superarlo. Nel complesso è andata bene oggi».

«Sembra che abbiamo intrapreso la strada giusta con gli aggiornamenti. Abbiamo portato solo un piccolo sviluppo, non credo che il salto di qualità c'è stato grazie agli a questo, ma la strada è senza dubbio quella giusta. Ora porteremo qualcosa di un po' più consistente al Nürburgring» ha concluso il ferrarista.

Vettel: «Il problema è la macchina»

Un'altra gara chiusa al di fuori della zona-punti per Sebastian Vettel. Il tedesco chiude tredicesimo ed analizza: «Ho avuto un po' di sfortuna durante il primo giro perché non sapevo dove andare con tutto quel traffico. C'erano un sacco di piloti in pista, mi sono trovato bloccato a livello di strategia. Non credo potessimo fare molto, è stata una gara un po' noiosa».

«Se sono soddisfatto della gara? No, assolutamente, è stata una domenica difficile. Ho finito le gomme molto rapidamente e non avevo il passo, seguire le altre macchine non aiuta ma comunque è stata una gara difficile. Io penso di aver fatto il massimo con la macchina che avevo e per questo sono contento. Ma sicuramente non sono stato contento di come sia rimasto bloccato dietro ad altre macchine. Se questa è una macchina che perde sul posteriore? Non è solo il posteriore, il problema è tutta la macchina», ha concluso amaro Vettel ai microfoni di Sky Sport F1.