Hamilton vince il Gp di Russia grazie alla safety car. 3° Leclerc, Vettel fuori a metà gara

SOCHI - Lewis Hamilton torna alla vittoria in Russia. Dopo una grande partenza della Ferrari con Vettel che brucia Leclerc e Hamilton in avvio, il colpo di scena che ha deciso l'esito della gara arriva al 28 quando Sebastian Vettel è stato costretto al ritiro per un problema tecnico. Il tedesco della Ferrari ha effettuato il pit stop circa a metà gara e poco dopo ha dovuto parcheggiare la sua SF90 a bordo pista. L'ingresso della safety car ha permesso a Hamilton di fermarsi, cambiare le gomme alla sua Mercedes e mantenere otto secondi di vantaggio sulla Ferrari di Charles Leclerc, scivolato anche dietro a Bottas. Il monegasco ha inseguito invano i due per tutta la gara.

Leclerc: «Era il massimo che potessi fare»

Charles Leclerc è amaro sul sorpasso di Vettel al via e l'ordine di scuderia ristabilito dopo il pit-stop. «Dobbiamo un po' parlare nel team. La nostra strategia era di dare la scia a Seb per essere primi e secondi dopo il rettilineo. Ma devo parlare nel team per capire meglio la situazione». Alla fine il terzo posto per il monegasco «era il massimo che potevamo ottenere dopo la Safety Car», conclude. «Abbiamo lavorato molto bene questo weekend, avevamo il passo per battere Valterri, ma alla fine era complicato seguirlo».

Binotto: «Tanta amarezza»

«Per vincere bisogna essere perfetti e non lo siamo stati. L'amarezza è tanta, il dispiacere anche, ma credo dovremmo essere incoraggiati dalla prestazione della vettura. Credo che ci saranno altre gare dove potremmo rifarci». Mattia Binotto analizza a Sky il gp di Russia. E chiarisce sulla strategia: «Avevamo chiesto a Charles di concedere la scia a Sebastian. Forse avremmo dovuto essere ancora più chiari prima della gara, impareremo. «Siamo ancora più agguerriti. Un terzo posto non basta, non ci si accontenta più» aggiunto.