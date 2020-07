Acuto di Fabio Quartararo nelle qualifiche del GP di Andalusia. Puig: «Marquez non correrà la gara»

E' del francese della Yamaha Fabio Quartaro la pole position del Gp di Andalusia, seconda prova del motomondiale in programma domani sul circuito di Jerez. Dopo la vittoria, sempre a Jerez, nel primo appuntamento mondiale di sette giorni fa, Quartararo, il francese della Yamaha Petronas ha fatto la voce grossa anche oggi vincendo con il tempo di 1:37.007. Alle sue spalle la Yamaha ufficiale di Maverick Viñales di 0.095 e la Ducati Pramac di Francesco Bagnaia a 0.169.

In seconda fila ecco un positivo Valentino Rossi, a +0.335, Poi la Ktm di Oliveira, e la Yamaha Petronas di Franco Morbidelli. A completare la top-10 ecco: 7. Miller, 8. Nakagami, 9. Binder e 10. Miller. Quattordicesimo Andrea Dovizioso. In difficoltà pure Rins, 20°con la spalla infortunata, e Alex Marquez, che cade alla curva 5 e chiude il gruppo.

Puig: «Marc Marquez non correrà la gara»

«Marquez non si è trovato bene nel pomeriggio come successo questa mattina e abbiamo deciso insieme di non fare la gara e pensare alla prossima». Lo ha dichiarato il team manager della Honda, Alberto Puig, al termine delle qualifiche del Gran Premio di Andalusia, seconda prova del Mondiale di MotoGP. Marquez dopo aver disputato la terza e la quarta sessione di prove libere ha deciso di dare forfait.

«Siamo un team e pensiamo che questa sia la scelta migliore - ha proseguito Puig ai microfoni di Sky Sport - il pilota dopo l'intervento si e' sentito bene e ha chiesto di venire qua».