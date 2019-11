Gp Abu Dhabi: Hamilton domina su Verstappen, Ferrari in seconda fila

ABU DHABI - Lewis Hamilton partirà domani in pole position al Gp di Abu Dhabi, ultima prova del mondiale di Formula1. Il pilota della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas che però scatterà dal fondo della griglia per la sostituzione della power unit. In prima fila ci sarà dunque la Red Bull di Max Verstappen, bravo ancora una volta a precedere le Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel, che dunque scatteranno dalla seconda fila. Leclerc sfortunato: a pochi secondi dalla bandiera a scacchi della Q3 Vettel ha preso spazio (probabilmente per distanziarsi da Albon), ma così facendo ha costretto Leclerc che lo seguiva a fare altrettanto. Morale: Leclerc ha preso la bandiera e non ha potuto tentare l'assalto alla prima fila con l'ultimo tentativo veloce.

Binotto: «Hamilton un pilota fantastico»

«È un pilota fantastico, straordinario. Sapere che potrebbe essere sul mercato nel 2021 è una cosa che può farci solo piacere. Anche se è ancora presto per prendere decisioni». Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, risponde così a una domanda su un eventuale interesse della Ferrari nell'ingaggiare il 6 volte campione del mondo, Lewis Hamilton, pilota della Mercedes con il contratto in scadenza al termine della prossima stagione.

Verstappen il più veloce nelle terze libere

Max Verstappen è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gp di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale di F1. L'olandese della Red Bull gira in 1'36:566 precedendo le due Mercedes dell'inglese Lewis Hamilton (1'36:640) e del finlandese Valtteri Bottas (1'36:655). Quarto tempo per la Red Bull dell'inglese Alexander Albon (1'36:927) che si lascia alle spalle le due Ferrari del tedesco Sebastian Vettel (1'36:975) e del monegasco Charles Leclerc (1'37:010).