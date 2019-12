Hamilton domina il Gp di Abu Dhabi su Verstappen e Leclerc (sotto investigazione)

ABU DHABI - Un eccezionale Lewis Hamilton vince l'ultima gara della stagione di Formula1 a Yas Marina e prende anche il punto extra del giro veloce. Verstappen, secondo, la spunta nel duello con Leclerc che va sul podio. Bottas rimonta ed è quarto. Vettel chiude quinto. Giallo sulla benzina dichiarata dalla rossa che non è conforme ai controlli pregara per la monoposto di Leclerc: possibile multa per il ferrarista.

Binotto: «Hamilton in Ferrari? Pensiamo al 2020»

«È ben troppo presto» per parlare di Lewis Hamilton in Ferrari, ma la risposta di Mattia Binotto sulla clamorosa voce che vuole l'inglese della Mercedes al volante della Rossa dal 2021 è più di un'indicazione. «Credo che stiamo appena parlando del 2020, è finito il 2019. Ora siamo tutti concentrati sul 2020, che è la cosa più importante», ha detto a Sky il team principal della scuderia di Maranello, dopo il Gp di Abu Dhabi, non chiudendo dunque la porta all'ingaggio del campione del mondo.