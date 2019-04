Milan: non c’è soltanto Suso fra i possibili sacrifici estivi

MILANO - Nel Milan edizione 2019-2020 potrebbero esserci diversi volti nuovi e qualche esclusione eccellente. Complici, in parte, i paletti imposti dal Fair Play Finanziario ed una campagna acquisti parzialmente da autofinanziarsi per il club rossonero. La dirigenza milanista, ovvero Gazidis, Leonardo e Paolo Maldini, sono già al lavoro per reperire i nomi giusti che comporranno il nuovo Milan, ma anche per individuare i possibili sacrifici eccellenti che potrebbero lasciare Milano a luglio e alla riapertura del calciomercato. Si è parlato di Suso, ad esempio, la cui clausola di 40 milioni può far gola in Europa e che nella seconda parte di stagione ha fatto registrare un evidente calo di prestazioni, diventando uno dei potenziali partenti a fine stagione; certo, lo spagnolo non rappresenta l’eccellenza in fatto di attaccanti esterni, e per numero di gol e per carisma, ma il Milan è convinto di reperire diversi estimatori in giro per il continente.

Lista

Ma Suso non è l’unico cedibile in casa milanista: oltre a lui, infatti, i dirigenti vagliano anche la posizione di Franck Kessie (protagonista peraltro dell’indecorosa gazzarra in panchina con Biglia nell’ultimo derby), stimato 40 milioni di euro dai rossoneri e che piace in Inghilterra ad Arsenal, Chelsea, West Ham e Tottenham, oltre che in Cina. Anche Hakan Calhanoglu ha diversi richiami in Germania (Lipsia e Werder Brema su tutti) e la sua annata in chiaroscuro può convincere il Milan ha piazzare il turco sul mercato come sacrificio non così doloroso; infine c’è la posizione di Bakayoko, per il quale il Chelsea non fa sconti e non si scosta dalla richiesta di 35 milioni di euro per il riscatto del francese. Soldi che Leonardo e Maldini speravano di ottenere dal Siviglia per l’altrettanto scontato riscatto di André Silva, riscatto che scontato non appare più, anzi, tutto il contrario. Se i rossoneri fossero costretti a rispedire Bakayoko a Londra, i suddetti 35 milioni sarebbero reinvestiti in altri obiettivi di mercato, in particolar modo a centrocampo e sugli esterni di attacco.