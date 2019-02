Stangata Chelsea: stop per due turni di mercato

LONDRA - La commissione disciplinare della Fifa ha inflitto al Chelsea il blocco del mercato in entrata per le prossime due sessioni per aver violato le norme relative ai trasferimenti internazionali e alle registrazioni di 29 calciatori sotto i 18 anni. Il Chelsea, dunque, non potrà acquistare giocatori ne' l'estate prossima, ne' durante il mercato invernale del 2020 e dovrà pagare anche una multa di 600 mila franchi svizzeri (poco meno di 530 mila euro).

La sanzione riguarda anche i prestiti

Multa di 510 mila franchi svizzeri (450 mila euro) anche per la Federcalcio inglese. Il Chelsea potrà fare ricorso alla Commissione d'appello della Fifa. I Blues hanno 90 giorni per regolarizzare la situazione dei calciatori minorenni in oggetto. La sanzione riguarda anche i prestiti il che coinvolgerebbe lo status di Higuain.