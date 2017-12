Conte sbotta in Inghilterra: «Merito rispetto»

MILANO - Sembra incredibile, ma le uniche note liete del weekend per i tifosi del Milan potrebbero essere quelle in arrivo dalla perfida terra d’Albione. Lì dove allena quello che rappresenta il sogno mai sopito del popolo milanista, Antonio Conte. Che sia prossimo a salutare Stamford Bridge, dopo la straordinaria ed inattesa vittoria in Premier League dell’anno scorso, è ormai il segreto di Pulcinella, ma il manager del Chelsea non è più disposto a sopportare le continue voci che riguardano il suo possibile successore sulla panchina dei Blues: «Ogni giorno ci sono voci sul mio futuro e non è giusto, penso di meritare un po' di rispetto per quello che ho fatto la scorsa stagione e per quello che sto facendo adesso».

Basta chiacchiere

L’occasione per attaccare i media britannici - ma evidentemente anche qualcuno in società - è il post partita del match vinto contro il Southampton, attraverso una dura reprimenda pubblicata dal «Daily Express»: «Leggere ogni settimana che la società ha contattato per la prossima stagione questo o quell'altro allenatore per me non è un problema ma potrebbe esserlo per i giocatori che vedono in tutte queste voci il rischio di andare alla deriva. Io ho ancora un anno di contratto per cui in questo momento penso soltanto a migliorare i miei calciatori e la mia squadra. Se conoscete un po' il calcio, questo è un momento in cui bisogna avere grande pazienza e riconoscere che c'è qualcuno che sta lavorando bene. La scorsa stagione abbiamo fatto un lavoro fantastico e lo stiamo portando avanti anche quest'anno, abbassando anche l'età media della squadra. Per un club come il Chelsea è molto importante se si vuole creare una base nuova per il futuro e affrontarlo con fiducia».

Signori, lo sfogo è servito. Se c’è qualcuno che ancora crede in una conferma di Conte sulla panchina del Chelsea è servito.