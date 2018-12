Le sorelle di Ronaldo: «La vittoria di Modric è marciume»

TORINO - La vittoria di Modric del Pallone d'Oro è stata intesa come un atto di vera e propria lesa maestà dai familiari di Cristiano Ronaldo che su Instagram hanno manifestato tutto il loro disappunto. «Purtroppo questo è il marciume del mondo in cui viviamo - ha detto la sorella maggiore Elma - tra la mafia e i figli di p... del denaro, ma io e molta gente vedremo ancora tanto, soprattutto giustizia. Il potere di Dio è più grande di questo marciume. Dio tarda ma non sbaglia».

LA RABBIA DELLA FAMIGLIA - Ci è andata un po' più leggera invece Katia, che ha commentato così: «Miglior giocatore del mondo? per chi capisce di calcio, certo. Sono preoccupata sul futuro del calcio».