Sorteggi EL: due ostacoli per il Milan, girone tosto per la Lazio

MILANO - Ci sarà da divertirsi per le due squadre italiane alle prese con la corsa verso Baku in Azerbaigian, la città che ospiterà la finale di Europa League. Il sorteggio però non è stato particolarmente felice: il Milan dovrà affrontare due squadre piuttosto complicate, come Olympiakos e Betis Siviglia; la Lazio invece sarà chiamato ad un'impresa nel gruppo contro Marsiglia, Eintracht Francoforte e Apollon.

Ecco gli 8 gironi nel dettaglio:

Gruppo A

Bayer Leverkusen

Ludogorets

Zurigo

AEK Larnaca

Gruppo B

Salisburgo

Celtic

Lipsia

Rosenborg

Gruppo C

Zenit

Copenaghen

Bordeaux

Slavia Praga

Gruppo D

Anderlecht

Fenerbahçe

Dinamo Zagabria

Spartak Trnava

Gruppo E

Arsenal

Sporting Lisbona

Qarabag

Vorskla

Gruppo F

Olympiacos

Milan

Betis Siviglia

Dudelange

Gruppo G

Villarreal

Rapid Vienna

Spartak Mosca

Rangers

Gruppo H

Lazio

Marsiglia

Eintracht

Apollon

Gruppo I

Besiktas

Genk

Malmö

Sarpsborg

Gruppo J

Siviglia

Krasnodar

Standard Liegi

Akhisarspor

Gruppo K

Dinamo Kiev

Astana

Rennes

Jablonec

Gruppo L

Chelsea

PAOK Salonicco

Bate Borisov

Mol Vidi