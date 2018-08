Sorteggio Champions: Juve contro Mou, male Inter e Napoli, bene la Roma

MILANO - Sorteggio in chiaroscuro per le italiane impegnate in Champions League. Molto fortunata la Roma, malgrado sia capitata nel gruppo del Real Madrid. Decisamente in credito con la buona sorte Inter e Napoli, alle prese con due dei gruppi più impegnativi tra gli 8 estratti da Kakà e Forlan nel corso dei sorteggi di Montecarlo. Urna tutto sommato benevola per la Juventus, chiamata ad un confronto con il Manchester United di Josè Mourinho, molto distante dai suoi antichi splendori.

Ecco gli 8 gironi nel dettaglio:

Gruppo A

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Monaco

Bruges

Gruppo B

Barcellona

Tottenham

PSV Eindhoven

Inter

Gruppo C

Paris Saint Germain

Napoli

Liverpool

Stella Rossa

Gruppo D

Lokomotiv Mosca

Porto

Schalke 04

Galatasaray

Gruppo E

Bayern Monaco

Benfica

Ajax

Aek Atene

Gruppo F

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Lione

Hoffenheim

Gruppo G

Real Madrid

Roma

CSKA Mosca

Viktoria Plzen

Gruppo H

Juventus

Manchester United

Valencia

Young Boys