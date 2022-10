Juventus fuori dalla Champions, battuta 4-3 dal Benfica. Milan a valanga a Zagabria (0-4), ottavi a un passo

I bianconeri, costretti a vincere per sperare negli ottavi, crollano 4-3 al Da Luz. Sblocca Antonio Silva, pari immediato di Kean (assegnato dopo revisione al Var per mancanza della goal-line technology), poi Joao Mario fa 2-1 dal dischetto (mani di Cuadrado) e Rafa Silva trova la doppietta personale a cavallo dell'intervallo (il primo con il tacco). Milik e McKennie in 2' accorciano ma non basta: Juve fuori dalla Champions, nell'ultima giornata contro il Psg si giocherà l'Europa League a distanza con il Maccabi Haifa.

Milan a valanga a Zagabria (0-4), ottavi a un passo

Grande prova del Milan che demolisce la Dinamo al Maksimir, vince 4-0 e torna al secondo posto del gruppo E di Champions con una lunghezza di vantaggio sul Lipsia. Dopo 10' di sofferenza, i rossoneri vengono fuori e segnano con Gabbia. A inizio ripresa Leao semina la difesa croata e fa 2-0. Tonali si procura un rigore e Giroud realizza per la terza rete del Milan. Uno sfortunato autorete di Ljubicic chiude la gara sul 4-0 per la squadra di Pioli. Occorrerà non perdere con il Lipsia per passare il turno.

Il Chelsea batte il Salisburgo, Psg a valanga

La quinta giornata dei gironi di Champions registra il colpo del Milan, che vince 4-0 a Zagabria e approfitta della sconfitta del Salisburgo: basterà un punto contro gli austriaci per accedere agli ottavi insieme al Chelsea. Eliminata la Juve che cade 4-3 al da Luz: qualificate Psg e Benfica, bianconeri in corsa per l'Europa League. Festa rinviata dal Lipsia che supera il Real Madrid, già al prossimo turno come City e Dortmund che pareggiano 0-0. Già agli ottavi Napoli, Brugge, Bayern Monaco, Chelsea, Real Madrid e Manchester City