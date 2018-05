TORINO - Proseguono i contatti di Urbano Cairo e Gianluca Petrachi per il potenziamento del Torino, come richiesto da Walter Mazzarri che avrà il compito di rendere i granata maggiormente competitivi nel prossimo campionato, puntando a quella qualificazione europea sfuggita nelle ultime stagioni. Presidente e direttore sportivo della formazione torinista sono pronti ad esaudire i desideri del tecnico livornese che chiede almeno 5 nuove pedine per poter operare al meglio a partire dal modulo tattico, ovvero quel 3-5-2 tanto caro all'ex allenatore di Sampdoria e Napoli. Almeno due difensori, due centrocampisti ed un attaccante di valore che dia il cambio a Belotti: queste, in sostanza, le richieste di Mazzarri per dar via all'operazione Europa richiesta da società e tifoseria.

Rinforzo da Milano

Un elemento che piace non poco al Torino è quello di Andrea Bertolacci, centrocampista di proprietà del Milan ma reduce dal prestito al Genoa dove il calciatore romano è andato a fasi alterne, disputando comunque un campionato soddisfacente. Bertolacci tornerà a Milanello, nonostante in Liguria lo rivorrebbero volentieri, e ha di fronte a sè tre strade: rimanere al Milan e giocarsi le sue possibilità in rossonero, far di tutto per tornare a Genova, o tentare la nuova avventura in granata. L'ipotesi milanista appare complicata da realizzarsi, perchè i rossoneri puntano a quei 10-12 milioni del cartellino di Bertolacci per mettere da parte il budget utile alla campagna acquisti estiva; più fattibile l'idea di rivederlo al Genoa, anche se Preziosi è già pronto a chiedere lo sconto a Fassone. Ecco perchè in questo caso può inserirsi il Torino, garantendo la cifra richiesta dal Milan e portando a Mazzarri un calciatore ancora relativamente giovane, esperto e con fame di rivincita dopo aver conquistato Milan e Nazionale, venendo poi messo da parte a causa di qualche infortunio di troppo e del peso di quei quasi 25 milioni sborsati dai rossoneri alla Roma che mai è riuscito a scrollarsi di dosso. A Torino per il riscatto, in granata per rilanciarsi da giocatore vero. Tanto Bertolacci quanto l'ambiente torinista iniziano a pensarci realmente.