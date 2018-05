MILANO - Il rischio per i tifosi del Milan è di doversi abituare ad un mercato del tutto diverso rispetto a quanto vissuto neppure dodici mesi fa quando una campagna acquisti sontuosa e roboante aveva fatto sognare milioni di fans rossoneri. Stavolta, complice anche la sentenza Uefa in arrivo a metà giugno che potrebbe tarpare al club di via Aldo Rossi le ali europee faticosamente conquistate con il sesto posto in campionato, il mercato del Milan potrebbe essere soprattutto in uscita. Malgrado il tentativo dell’ad Fassone di rassicurare l’ambiente sul fatto che anche in caso di esclusione dalle coppe non cambierà nulla, il rischio di veder partire molti dei big rossoneri è concreto.

Clausola canaglia

Il primo della lista è lo spagnolo Suso, favorito da una clausola rescissoria, pretesa dal suo agente al momento del rinnovo di contratto, stabilita in 38 milioni di euro. In pratica, chiunque volesse prendere l’attaccante di Cadice non avrebbe che da versare quanto stabilito, senza neppure interpellare la dirigenza del Milan. Più o meno quanto si pensava potesse fare il Napoli, alla ricerca di un calciatore con le caratteristiche del numero 8 rossonero. Sembra però che la società partenopea, dopo aver fatto le opportune riflessioni, abbia ritenuto troppo alta la clausola, quindi non è escluso un tentativo con Fassone e Mirabelli per ottenere uno sconticino. La risposta del Milan sembra però scontata.