MILANO - È durata oggettivamente troppo la trattativa che potrebbe portare Gustavo Gomez al Boca Juniors, al termine di un’avventura biennale tutt’altro che indimenticabile al Milan. Lo scorso inverno sembrava tutto fatto, peccato che al momento di concludere gli Xeneizes trovavano sempre il modo di ripensarci, lasciando per altri sei mesi il roccioso difensore paraguayano a fare la muffa a Milanello (appena 10 minuti giocati in tutto il campionato appena concluso). Adesso sembra però che i tempi siano maturi e finalmente Gomez potrà chiudere le valigie, pronte da tanto tempo, e partire direzione Buenos Aires.

Ok il prezzo è giusto

Secondo quanto trapela dalle indiscrezioni di radio mercato, l’agente del paraguayano, Augusto Paraja, avrebbe portato personalmente la nuova - e si spera definitiva - proposta d’acquisto del Boca Juniors e stavolta il prezzo dovrebbe essere quello giusto. La cifra stanziata dal club argentino per acquistare definitivamente Gomez dovrebbe aggirarsi sui 6 milioni di euro, più che soddisfacente per le esigenze di Fassone e Mirabelli, disperatamente alla ricerca di acquirenti per i tanti esuberi presenti a Milanello. Già tra pochi giorni la faccenda dovrebbe concludersi e l’ex Lanus potrebbe essere il primo rossonero a salutare il Milan. Tra i tifosi rossoneri nessuno si strapperà i capelli.