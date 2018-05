MILANO - Il Milan si avvicina al momento più delicato della stagione e Gennaro Gattuso, dopo quasi sei mesi di lavoro con la squadra, è ancora alle prese con il solito annoso problema: chi schierare al centro dell’attacco rossonero? Dalla fine di novembre del 2017 nulla è cambiato, i tre centravanti del Milan continuano ad alternare prove decenti (poche) a prestazioni altamente insufficiente (moltissime), creando non pochi patemi al tecnico calabrese ormai impotente di fronte a questa situazione di stallo. La verità, come spesso sottolineato sulle pagine del diariodelweb.it è che molte delle colpe vanno ricondotte proprio a Rino Gattuso che trascinando troppo per le lunghe questo ballottaggio a tre e non prendendo mai una decisione definitiva sulle gerarchie dell’attacco ha fatto si che si disperdesse l’intero patrimonio offensivo della squadra.

Cutrone in campionato

Se è vero che sommate le reti messe a segno in campionato da Cutrone (7), Kalinic (5) e Andrè Silva (2), meno della metà di quanto realizzato da solo dal capocannoniere del campionato Ciro Immobile, è evidente che la situazione è ben al di sotto della soglia di sopportazione per i tifosi e la speranza è che in queste ultime giornate qualche segnale di risveglio dai tre attaccanti possa finalmente arrivare.

Intanto mister Gattuso sembra aver deciso come orientarsi in vista del doppio match che i rossoneri affronteranno sabato pomeriggio a San Siro contro il Verona e mercoledì sera all’Olimpico di Roma contro la Juventus, con in palio la finale di Coppa Italia Tim Cup.

Kalinic in Coppa

In campionato dovrebbe toccare al baby bomber Patrick Cutrone, a cui spetterà il compito di guidare il tridente offensivo del Milan, supportato sulle fasce dai solito Suso e Calhanoglu. Lo spagnolo e il turco saranno poi entrambi confermati nell’appuntamento infrasettimanale a Roma, ma stavolta potrebbe ritrovarsi Nikola Kalinic come terminale al centro dell’attacco rossonero.

Dal ballottaggio, come si vede, appare definitivamente escluso Andrè Silva, per il quale ormai il futuro sembra segnato. A meno di un clamoroso colpo di coda in queste ultime settimane. Difficile però sperare in un’esplosione definitiva del portoghese se il suo posto rimane sempre quello accanto a Rino Gattuso, in panchina.