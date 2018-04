MILANO - Il prossimo futuro di Mario Balotelli resta ancora un enigma, perchè il contratto dell'attaccante con il Nizza scadrà il 30 giugno e non sarà rinnovato, aprendo diverse soluzioni all'ex milanista ed al suo procuratore Mino Raiola. L'esperienza biennale in Francia si è rivelata positiva, Balotelli ha ritrovato fiducia, voglia di giocare e soprattutto gol, con la conseguenza di aver solleticato l'interesse di diverse società che potrebbero ora approfittare del possibile acquisto dell'ex milanista a paramentro zero. La volontà di Balotelli e Raiola è quella di tornare in Italia, laddove è stato cacciato in malo modo due estati fa dopo l'ultima pessima stagione al Milan, chiusa con un solo gol in campionato e tanti fischi.

No al terzo ritorno

Proprio i rossoneri apparivano come una delle ipotetiche destinazioni per la nuova vita del quasi trentenne Balotelli, pronto a ricominciare da quella serie A e da quella maglia che si era forzatamente dovuto togliere nell'estate del 2016. Ma i pessimi rapporti fra Raiola e la dirigenza milanista, oltre alle diverse priorità del Milan hanno prima ufficiosamente e poi definitivamente escluso la possibilità che il centravanti bresciano torni a Milanello. Margini per impostare una trattativa non ce ne sono e anzi i dirigenti rossoneri stanno facendo di tutto per non avere più a che fare con Raiola ed i suoi calciatori, gestendo solamente quelli al momento nell'organico a disposizione di Gennaro Gattuso. Per Balotelli restano così aperte in Italia solamente le opzioni che portano verso Roma (sponda giallorossa) e verso Napoli, mentre all'estero ci sono un paio di soluzioni francesi poco gradite al calciatore, oltre alla super offerta statunitense della squadra di Washington, i DC United. Per quanto riguarda il Milan, insomma, stavolta il detto non c'è due senza tre sembra non poter prendere corpo.