Dopo De Sciglio, la Juve sogna un altro colpo in casa Milan

MILANO - Ieri abbiamo registrato le parole del suo procuratore Donato Orgnoni, agente della scuderia Branchini, domani invece sarà il giorno della sua partita: Juventus-Milan. Parliamo naturalmente di Mattia De Sciglio, terzino nato a Milano e cresciuto nel florido vivaio del Vismara e passato la scorsa estate in bianconero per raggiungere Max Allegri l’allenatore-mentore che nell’anno di grazia 2012-13 lo lanciava sul dorato palcoscenico della serie A. «Mattia è un ragazzo sensibile e ha bisogno di avvertire serenità, quella serenità che gli è mancata nell'ultimo periodo al Milan - le parole di Orgnoni -. La mentalità della Juve lo ha trascinato, ma le sue qualità tecniche sono indiscutibili».

Tutti felici

Sarà, ma al Milan nessuno sente la sua mancanza. Sarà perchè intanto è salito alla ribalta un altro virgulto cresciuto nel vivaio rossonero, Davide Calabria, sarà perchè negli ultimi anni a Milanello De Sciglio non ha mai brillato per intraprendenza e per efficacia, sarà anche per quell’atteggiamento sempre un filino timoroso che Mattia sfoggia in campo e che non ha mai convinto i tifosi milanisti, resta il fatto che oggi il terzino azzurro è a Torino e sono tutti felici così.

Irraggiungibile

Chi invece è a Milano e a Milano resterà ancora a lungo è Alessio Romagnoli, colonna della difesa rossonera e obiettivo primario del mercato della famelica Juventus. Il centrale di Anzio, uno dei più forti e affidabili dell’intera serie A, è da tempo nel mirino di Marotta e Paratici che farebbero carte false per portarlo a Torino. Un sogno destinato a rimanere tale perchè Fassone e Mirabelli sono pronti a blindare l’ex sampdoriano con un rinnovo di contratto a cifre all’altezza del suo rendimento (3-3,5 milioni di euro all’anno fino al 2022). Un gesto che per i tanti club interessati a Romagnoli avrà il valore di una dichiarazione ufficiale di incedibilità. I tifosi del Milan sentitamente ringraziano.