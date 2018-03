MILANO - Il tifoso del Milan farà bene a rassegnarsi: Mino Raiola, in tutta la sua ingombrante e fastidiosa invadenza, continuerà a tentare in tutti i modi di disturbare la quiete di un club - società e squadra - che con immensa fatica sta cercando di risorgere.

Giusto il tempo di celebrare lo straordinario trionfo ottenuto dai ragazzi di Gattuso nella magica serata dell’Olimpico di Roma, al termine di una estenuante e vibrante gara giocata fino all’ultima stilla di energia contro la bella Lazio di Simone Inzaghi, ed ecco riuscire fuori la voce rotonda e sgradita del procuratore italo-olandese.

Via dal Milan

Intervenuto ai microfoni del programma Calcio&Mercato su RaiSport, alla luce della sontuosa prestazione del suo assistito più illustre, Gianluigi Donnarumma (almeno tre interventi risolutori nel corso del match e due rigori parati a Milinkovic Savic e Lucas Lleiva), l’agente ha provveduto a gettare ancora un po’ di benzina sul fuoco delle polemiche: «Gigio ha fatto una scelta, quella di restare al Milan, e io la rispetto. Se mi dovesse chiedere, però, di andare via mi metterei subito al lavoro anche perché le richieste importanti ci sono. Anzi, se fosse per me Gigio dovrebbe andare via dal Milan».

E meno male che era proprio lui quello che invitava gli organi di informazione a lasciare tranquillo Donnarumma e a non fare congetture sul suo futuro. La verità è che quando c’è di mezzo Mino Raiola non c’è da stupirsi mai di nulla.