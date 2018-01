Milan, Gattuso: la sorpresa è servita

MILANO - Rino Gattuso si è sempre contraddistinto per la correttezza. Vigore in campo, certo, ma anche onestà e integrità morale sia da calciatore che adesso da allenatore. Quando prima della sosta parlò così bene di Andrè Silva, tanto da accollarsi lui le colpe per la mancanza di gol del portoghese e promettendo che gli avrebbe dato più spazio, tutti avremmo dovuto immaginare che alla ripresa del campionato ci sarebbe stato finalmente spazio anche per lui. E così potrebbe essere fin dal prossimo match di campionato che i rossoneri giocheranno domenica pomeriggio alle ore 18.00 alla Sardinia Arena contro il Cagliari di mister Diego Lopez.

Ad e ds a Milanello

Questo almeno lasciano intendere le ultime indicazioni ricevute dall’allenamento odierno del Milan. Alla presenza dell’ad Marco Fassone e del direttore dell’area tecnica Massimiliano Mirabelli, la squadra è scesa in campo alle 11.30. Dopo una prima parte dedicata all'attivazione muscolare, il gruppo è passato al lavoro dedicato alla tattica. Quindi i calciatori rossoneri hanno proseguito la seduta con ulteriori esercizi fisici e atletici per terminare l'allenamento con una partitella a campo ridotto.

Chance per AS9

La novità di oggi è che Andrè Silva è stato provato da titolare al centro di un attacco composto anche da Suso e Calhanoglu sulle fasce. Praticamente quello che potrebbe essere il tridente d’attacco che cercherà di scardinare la difesa cagliaritana domenica pomeriggio.

Una bella risposta anche alle varie indiscrezioni di mercato che hanno accompagnato il primo semestre del centravanti portoghese in rossonero, l’ultima delle quali, proveniente direttamente dal Galles, per la precisione da Wales Online, fantasticava di un possibile interessamento dello Swansea per il numero 9 rossonero. Chiacchiere puntualmente smentite dai diretti interessati.

Anche Biglia titolare

Tornando invece alle questioni di campo che riguardano il Milan, sempre nell’allenamento di oggi, Rino Gattuso ha provato anche Lucas Biglia tra i titolari, a conferma che le chance per l’argentino di partire dal primo minuto a Cagliari sono sempre più alte.

Appuntamento a Milanello domani a mezzogiorno per una nuova seduta in vista della trasferta in terra sarda, al termine della quale avremo le idee ancora più chiare su quale Milan vedremo domenica alle 18.00 alla Sardinia Arena.