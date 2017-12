Napoli: le condizioni di Insigne preoccupano Sarri

NAPOLI - Il Napoli si è inceppato e proprio nel momento del ko di Lorenzo Insigne, forse il calciatore più talentuoso della squadra azzurra. Solo un caso? Forse, o forse no, di certo c’è che da quando l’attaccante azzurro si è infortunato durante Napoli-Juventus, i risultati della formazione di Maurizio Sarri sono venuti meno: contro i bianconeri è arrivata la prima sconfitta in campionato, seguita da quella in Coppa dei Campioni a Rotterdam con il Feyenoord (e con annessa eliminazione dalla manifestazione) e dallo scialbo 0-0 casalingo in campionato contro la Fiorentina. Un problema non da poco per Sarri che è a colloquio quotidianamente con lo staff tecnico della società per capire condizioni e tempi di recupero dell’ex punta del Pescara.

Rientro lontano?

Insigne ha saltato già tre partite e rischia seriamente di saltare anche la quarta, in programma sabato (inizio ore 18) allo stadio Comunale di Torino contro i granata. Mancano appena 48 ore alla sfida in Piemonte e il numero 24 del Napoli continua a svolgere lavoro differenziato e, nonostante il calciatore scalpiti per rientrare già sabato, dall’infermeria i medici fanno filtrare cautela, invitando lo staff tecnico a non rischiare un rientro affrettato per evitare ricadute ed infortuni più pesanti. Inisgne sta meglio rispetto ai giorni passati, ma Sarri è invitato alla calma e, qualora le condizioni della punta migliorassero ancora, lo farà al massimo accomodare in panchina, perché perderlo nel momento più delicato della stagione potrebbe essere un colpo durissimo alle ambizioni di un Napoli già segnato dagli ultimi poco incoraggianti risultati in Italia e in Europa.