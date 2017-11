Deulofeu-Barcellona, addio sicuro a gennaio. Quale la sua destinazione?

BARCELLONA - Gerard Deulofeu sta per salutare il Barcellona, la squadra che lo ha riscattato dopo i prestiti all’Everton e al Milan, ma che lo sta poi utilizzando col contagocce anche adesso che i catalani devono fare a meno di Dembelè, costosissimo acquisto estivo, infortunatosi ad inizio stagione. L’addio dell’attaccante esterno spagnolo a gennaio è praticamente certo, anzi, a Barcellona non ci sono dubbi a riguardo e la separazione fra l’ex milanista e il club blaugrana appare scontato.

Destinazioni

Ma dove andrà Deulofeu col calciomercato invernale? Certamente il calciatore vuole giocare, anche perché senza presenze stagionali, la sua convocazione per i mondiali di Russia sarebbe a forte rischio, con i suoi rivali Suso e Callejon titolari fissi nelle loro rispettive squadre. In Europa, ad ogni modo, Deulofeu fa gola a molti, sia in Spagna che in Inghilterra, dove peraltro l’attaccante ha già giocato; in Italia c’è poi anche il Milan, forse la destinazione più gradita dal calciatore, anche se, con l’arrivo di Gattuso sulla panchina rossonera, qualcosa potrebbe essere cambiato nelle gerarchie milaniste, al contrario di Montella che stravedeva per Deulofeu e che lo avrebbe volentieri riscattato anche in estate. Il Milan, inoltre, difficilmente farà mercato a gennaio e le porte per un ritorno a Milano dell’ex numero 7 rossonero sembrano lentamente ma progressivamente sfumare.