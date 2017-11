Nainggolan tiene in ansia la Roma

ROMA - A Roma, sponda giallorossa, è stato un risveglio coi tremori, ma non tanto per il freddo, quanto per le notizie che arrivano dal ritiro della nazionale belga (impegnata in amichevole contro il Messico) e che riguardano Radja Nainggolan. Il centrocampista romanista, infatti, è uscito anzitempo dall’allenamento di giovedì e da quanto si apprende dalla federazione fiamminga, il calciatore ha accusato un acuto dolore all’inguine nel corso della rifinitura, costringendolo a sedersi a terra e ad abbandonare la seduta, sia a scopo precauzionale e sia per il fastidio che gli impediva di correre.

Niente derby?

La paura, ovviamente, ha subito attraversato cuori e vene dei tifosi della Roma, nonché di Eusebio Di Francesco, pensando a quel derby di sabato prossimo (inizio ore 18) che Nainggolan non può e non deve assolutamente saltare. Il belga è una pedina fondamentale nello scacchiere tattico del tecnico giallorosso, oltre che uno dei leader della squadra ed il calciatore più acclamato dalla tifoseria. Oggi è ancora presto per fare diagnosi e per avere idee più chiare circa la presenza di Nainggolan in Roma-Lazio della settimana prossima, anche se la il giocatore farà di tutto per partecipare ad un partita che, dopo tanti anni, non vale soltanto per il primato cittadino, ma è importantissima per le posizioni di alta classifica con vista e panorama sullo scudetto.