Milan: dal Brasile il colpo a costo zero per gennaio

MILANO - Potrebbe davvero trattarsi dell’occasione da non lasciarsi scappare, anche se persistono i dubbi sull’effettiva utilità del prospetto in questione nell'idea di gioco attualmente scelta da Vincenzo Montella per il Milan del futuro. Stiamo parlando del trequartista brasiliano Lucas Lima, classe 1990 attualmente in forza al Santos, con un contratto in scadenza a dicembre 2017.

Bravo a giostrare dietro le punte ma abile anche a muoversi da punta esterna, il fantasista verdeoro (14 presenze e 2 reti con la Selecao) rappresenterebbe la classica opportunità da cogliere al volo e secondo la stampa brasiliana Fassone e Mirabelli già ci avrebbero fatto più di un pensierino.

Occasione

Come testimonia oggi UOL Esporte, il club di via Aldo Rossi avrebbe già avviato i primi contatti con i rappresentanti del classe 90’, solleticati dalla convenienza di un colpo a parametro 0 già per gennaio. Un percorso già avviato in estate dall’Inter che aveva pensato a Lucas Lima per garantire un po’ di fosforo alla squadra di Spalletti, salvo poi rinunciare e puntare verso altri obiettivi.

Adesso potrebbe essere la volta del Milan che in questo attaccante poliedrico ed eclettico ha individuato il rinforzo ideale da mettere a disposizione di Montella. Qualche dubbio permane alla luce del 3-5-2 attualmente scelto dall'allenatore rossonero, nel quale Lucas Lima troverebbe difficilmente collocazione, ma non sono escluse variazioni da qui in avanti nello scacchiere tattico del Milan. Se così fosse sarà il caso di muoversi in fretta perchè sul talento del Santos sono pronti a muoversi altri club europei, perfino l’Inter che sembra non aver rinunciato del tutto alla fantasia del numero 10 del Santos.