Milan: Super Cutrone non si ferma più

MILANO - Patrick Cutrone colpisce ancora: due gol in appena 45 minuti di gioco alla sua terza apparizione con la maglia della Nazionale Under 21. E con questi due fatto tre reti in tre presenze con la selezione di Gigi Di Biagio, ancora in fase decisamente sperimentale ma poggiata solidamente sullo strapotere offensivo del baby fenomeno di Casa Milan.

Una prestazione tutta sostanza ed efficacia sotto porta che avrebbe potuto produrre dividendi anche maggiori se una bella palla spedita verso la porta del portiere ungherese Demjen non si fosse stampata contro il palo. Avremmo potuto celebrare una tripletta e gridare praticamente al miracolo.

Già 8 reti in stagione

La verità è che non c’è più da stupirsi di fronte alla crescita esponenziale del talento cresciuto al Vismara, classe 1998 e una carriera luminosa davanti. Con i due gol segnati ieri, il suo personalissimo bottino stagionale sale a 8 reti, di cui 5 con la maglia del Milan suddivise tra campionato (2) ed Europa League (3). E chissà che a questo punto, con Nikola Kalinic ancora fermo ai box per un problema muscolare che gli ha impedito di aggregarsi alla sua nazionale, Vincenzo Montella non pensi a Patrick Cutrone in vista del derby di domenica prossima contro l’Inter. Apparentemente potrebbe sembrare una mossa azzardata, ma visto l’incedere imperioso del bomber nato a Como non sono escluse sorprese dell’ultimo momento.

Al Milan intanto possono fregarsi le mani: al Vismara è nata un’altra stella.