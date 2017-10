Clausole pericolose: Suso in orbita Real, il Milan trema

MILANO - Suso in orbita Real Madrid, fantacalcio o ipotesi concreta? Secondo quanto riporta la stampa spagnola, il club di Florentino Perez avrebbe già fatto più di un pensierino sull’attaccante mancino del Milan, a maggior ragione dopo la convocazione in Nazionale dello scorso turno, non bissata dal ct iberico Lopetegui questa volta.

Ormai la crescita del fantasista di Cadice non è più un mistero per nessuno e le belle prestazioni con la maglia rossonera sulle spalle hanno inevitabilmente contribuito a mettere Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre, in arte Suso, sotto i riflettori del calcio internazionale.

Clausola da 40

Proprio per questo assume ancora maggiore rilevanza il rinnovo messo a punto proprio qualche giorno fa dalla dirigenza del Milan: contratto fino al 2022 a 3 milioni di euro più bonus a stagione, con un incremento del triplo rispetto a quanto percepito finora dallo spagnolo.

Peccato che l’agente del calciatore, Alessandro Lucci, seguendo le indicazioni del calciatore rossonero, abbia preteso l’inserimento di una clausola rescissoria fissata a 40 milioni che di fatto mette Suso sul mercato, indipendentemente dalla volontà del club di via Aldo Rossi di cederlo.

Come Gigio

Una situazione molto simile a quella che vede come protagonista Gianluigi Donnarumma, anche lui fresco di rinnovo - tormentato - con il Milan, ma con le valigie perennemente sull’uscio di Milanello a causa di una clausola di rescissione, nel suo caso fissata a 75 milioni.

Sembra che la nouvelle vague societaria del Milan cinese non voglia prescindere da questa forma di cautele, che se da un lato garantiscono il club in caso di cessione richiesta dal calciatore, dall’altro impediscono di fatto di trattenerne uno a tutti i costi.

E allora non resta che attendere le mosse del Real Madrid che continuerà a monitorare il numero 8 rossonero in attesa di prendere una decisione. E chissà che non possa essere questa la vera ragione del momentaneo accantonamento di Suso da parte di mister Montella.