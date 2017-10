Milan alla ceca: scelto l'obiettivo di mercato per gennaio

MILANO - In Casa Milan hanno individuato senza margine di errore l’area di intervento per il prossimo mercato di gennaio: il centrocampo. A Vincenzo Montella, sembra a questo punto inequivocabile, serve un innesto importante in mezzo al campo, ma non una mezzala qualsiasi (di registi centrali, dopo la sofferenza degli anni passati, ce ne sono fin troppi a Milanello): serve un incursore fisicamente robusto e pronto alla pugna, qualcuno che possa dare il cambio al sempre presente Kessiè, drammaticamente in riserva già a inizio ottobre, senza far calare l’intensità della pressione rossonera.

Obiettivo individuato

Non è stata una ricerca lunga, nè tantomeno complicata, anche perchè l’obiettivo era stato individuato già ad agosto: il centrocampista dell’Udinese Jakub Jankto. Poi, complice la bulimia degli undici acquisti estivi e l’assenza dei tempi tecnici per perfezionare l’operazione arrivati all’ultimo giorno di mercato, si è deciso di soprassedere. Un po’ con la speranza che la rosa a disposizione di Montella fosse sufficiente ed affidabile già così, un po’ per capire le reali esigenze del tecnico rossonero dopo una prima metà di stagione.

Il prezzo è giusto?

La realtà poco rassicurante di queste ultime settimane al Milan ha messo Fassone e Mirabelli di fronte all’esigenza di riprendere in mano le fila del discorso con l’Udinese per il classe ’96 ceco. E farlo anche in fretta perchè nel frattempo, su Jankto, si sono accesi i riflettori puntati dalla Premier League, affascinata dalla potenza, dall’irruenza, dalla prestanza fisica di questo ragazzone alto 184 cm per 72 kg, dotato di un sinistro sopraffino che nella perfida terra d’Albione potrebbe fare la differenza.

Al Milan però credono ancora di poter chiudere l’operazione: i contatti con l’agente Riso sono ben avviati. Si tratta solo di stanziare la cifra necessaria richiesta dalla famiglia Pozzo per cederlo: 20 milioni. Ok, il prezzo è giusto?