Donnarumma: no a Juve e Inter, ma una voce dalla Spagna…

MILANO - Torna a parlare il protagonista assoluto dell’estate 2017, Gianluigi Donnarumma, giovanissimo fenomeno del Milan. Messo dal suo procuratore Mino Raiola nella sgradevolissima posizione di dover dire no alla sua squadra del cuore, per dare retta alle strane sensazioni di insicurezza dell’ex pizzaiolo italo-olandese, Gigio si è fatto tirare dentro ad un frullatore mediatico che l’ha portato a toppare clamorosamente l’Europeo Under 21, salvo poi decidere di dire basta. La conseguenza è stata riprendere in mano la propria vita, silenziare il suo ingombrante e panciuto agente e scegliere - insieme alla sua famiglia - di apporre il proprio prezioso autografo su un rinnovo di contratto che gli consentirà di guadagnare 6 milioni di euro netti l’anno per un lungo quadriennio al Milan.

No a Juve e Inter

Dicendo per altro no alle dorate offerte dell’emiro del Paris Saint Germain, che si era detto pronto a ricoprire d’oro lui (14 milioni di ingaggio l’anno) e naturalmente il suo ingordo procuratore.

Come se non fosse stata sufficiente una tale dimostrazione di amore incondizionato nei confronti di quella maglia a strisce rossonere, si continua a parlare di Donnarumma in ottica mercato. In parte anche solo per fare spettacolo, come accaduto ieri sera nel corso della trasmissione «Chi ha incastrato Peter Pan», in onda su Canale 5 e condotta da Paolo Bonolis.

Ospite del programma ed incalzato dal conduttore di chiara fede nerazzurra, Gigione non si è lasciato mettere in mezzo e ha risposto in maniera inequivocabile alle provocazioni del conduttore e anche dei tanti bambini presenti: «Sono rimasto al Milan perché ritenevo giusto rimanere, era la cosa migliore da fare. Al Milan sono a casa».

E se in futuro chiamasse la Juventus? «Dico no, ho quattro anni di contratto con il Milan». E se spuntasse fuori anche l’Inter?: «Non andrò all’Inter».

C’è ancora il Real

Proprio mentre Donnarumma rassicurava il popolo rossonero, confermando il suo fermo desiderio di continuare a giocare per la squadra che ama fin da bambino, dalla Spagna hanno ripreso a circolare voci che lo riguardano. Secondo l’organo di informazione «Ok Diario», il portierone del Milan sarebbe sempre in orbita Real Madrid, alla ricerca di un estremo difensore a cui affidare definitivamente la porta dei Blancos.

Ad oggi possiamo tranquillamente sostenere che esiste una sola possibilità per cui Gigio possa lasciare il Milan la prossima estate: il fallimento della missione Champions League. Solo in quel deprecabile caso Mino Raiola potrebbe permettersi di tornare prepotentemente alla carica e magari stavolta l’avrebbe vinta. Ma ad oggi non è il caso neppure di pensarci: l'obiettivo quarto posto è troppo importante per il Milan e in alternativa c'è sempre l'opzione successo in Europa League che garantirebbe l'accesso alla più prestigiosa competizione continentale. Mettiamoci comodi: il numero 99 resterà a guardia dei pali del Milan per tanto, tanto tempo ancora.