Pellegri: Milan in vantaggio, ma occhio alle sorprese

MILANO - C'è Pietro Pellegri in cima alla lista degli obiettivi di mercato del Milan per il prossimo mese di gennaio. Il giovanissimo attaccante del Genoa, classe 2001, 2 reti domenica contro la Lazio, è infatti da tempo sul taccuino del direttore sportivo rossonero Mirabelli e dell'amministratore delegato Fassone, una coppia che già a fine agosto aveva gettato le basi col presidente genoano Preziosi per l'acquisto della punta rossoblu, senza però concretizzare l'affare per mancanza di tempo e rimandando tutto a gennaio. Una mossa che, se da una parte tranquillizza il Milan che è forte dell'accordo con società e calciatore per un'operazione solamente da ratificare, dall'altra lascia tutto ancora aperto, specialmente se Pellegri dovesse continuare a far gol con continuità e il suo prezzo a quel punto lievitare ed essere ridiscusso. Senza contare, ovviamente, che in mancanza di firme e contratti depositati fra Genoa e Milan, Pellegri resta sul mercato, con Inter e Juventus (per ora defilate) alla finestra e pronte ad inserirsi, e col Chelsea che improvvisamente ha chiesto informazioni per il classe 2001 che deve aver evidentemente impressionato Antonio Conte durante Genoa-Lazio. Il Milan resta favoritissimo nella corsa al talento genoano, ma è opportuno che Fassone e Mirabelli tengano le antenne ben dritte per non lasciarsi scavalcare nella corsa al promettente calciatore dopo aver spientemente preceduto tutti.