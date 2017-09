Abbonati: il Milan non lascia, raddoppia

MILANO - Un primo sensazionale risultato la nuova proprietà dell’Ac Milan l’ha già ottenuto: quello di ricompattare la mortificata tifoseria rossonera, immalinconita da almeno un quinquennio di delusioni a raffica, e riavvicinarla alla squadra. Oltre 160.000 spettatori nelle prime tre uscite di agosto dei ragazzi di Montella, un record inimmaginabile fino a pochi mesi fa, ma soprattutto il dato diffuso questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.

Secondo la rosea, il club di via Aldo Rossi è la squadra che ha al momento il maggior numero di abbonati in tutto il campionato di serie A, con un dato di 31.000 abbonati, quasi il doppio rispetto alla scorsa deprimente stagione, quando i fedelissimi furono 16.441.

L’Inter accanto al Milan

Accanto al Milan, anche se i dati dei dirimpettati di Naviglio non sono ufficiali, dovrebbe esserci l’Inter, con altri 31.000 abbonati. Subito dopo la Juventus (29.200) e poi via via la Roma (20.000), il Genoa (17.144), la Fiorentina (17.000), la Sampdoria (16.400), l’Atalanta (14.041), il Bologna (13.054), l’Udinese (11.662), il Torino (11.492), il Verona (11.467), la Lazio (11.000, anche se i dati non sono ufficiali). Poi a seguire Spal, Benevento, Crotone, Chievo, Cagliari, Napoli e Sassuolo.

Complessivamente è un ottimo risultato non solo per i rossoneri, ma per tutta la serie A che vede già 31.000 tessere in più vendute quest’anno. E per molti club mancano ancora diversi giorni prima della chiusura della campagna abbonamenti.