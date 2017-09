Bonucci: «Ko senza alibi». Ventura convoca Zappacosta

COVERCIANO - «Adesso non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo Mondiale. Contro Israele non potrò esserci ma sono certo che i miei compagni daranno il massimo». Leonardo Bonucci ha voluto dare la scossa all'Italia ko per 3-0 al Bernabeu contro la Spagna. Un ko che complica il cammino degli azzurri verso Russia 2018 facendo prevedere lo spauracchio degli spareggi a novembre.

«Una sconfitta pesante con un avversario dalle qualità indiscutibili ma zero alibi comunque per una prestazione che deve insegnarci tanto« - ha aggiunto sul proprio profilo Instagram il capitano del Milan che, ammonito, non potrà per squalifica dare il suo contributo martedì a Reggio Emilia contro Israele, gara che a questo punto Ventura e il suo gruppo non possono assolutamente fallire.

CONVOCATO ZAPPACOSTA - Il tempo di atterrare a Firenze da Madrid coi compagni poi Bonucci in giornata ha lasciato Coverciano come pure Spinazzola dolorante alla caviglia destra, per raggiungere i rispettivi club. Assenze che sommate a quella di Chiellini, infortunatosi venerdì durante la rifinitura, hanno fatto scattare l'allarme in difesa. Ventura così ha convocato Davide Zappacosta fresco di trasferimento dal Torinok al Chelsea. L'esterno è sceso subito in campo con il gruppo di azzurri che non hanno giocato o sono entrati a gara in corso, mentre gli altri hanno fatto palestra e lavoro di scarico.

CAMBI IN FORMAZIONE - Clima di delusione, spazzata via però dall'imminente impegno di martedì, decisiva per reagire e riscattarsi. Ci saranno cambi in formazione come già aveva annunciato il ct nei giorni scorsi, a maggior ragione dopo i recenti forfait: al riguardano si candidano Conti (in ballottaggio con Zappacosta), Montolivo, uno tra Rugani e Astori, Bernardeschi se Candreva sarà fatto inizialmente rifiatare. Ventura sfrutterà l'allenamento di questa mattina, a porte rigorosamente chiuse, per prove e valutazioni, l'ultimo prima della partenza per Reggio Emilia prevista alle 17,30 in pullman con sopralluogo nello stadio «Città del Tricolore» in programma due ore dopo.

MALAGÒ DELUSO - Giovanni Malagò è deluso per il ko dell'Italia contro la Spagna, che probabilmente costringerà gli azzurri agli spareggi per provare a qualificarsi ai prossimi Mondiali di Russia. «Una grande delusione, come tutti gli italiani sono rimasto dispiaciuto del risultato e dell'andamento - dice il presidente del Coni - Inutile piangerci addosso adesso, dobbiamo subito recuperare forze ed energie perché è indispensabile fare tre punti con Israele e non sottovalutare le ultime due partite del girone». Per Malagò, è fondamentale mantenere una buona posizione nel ranking: «Deve essere chiaro a tutti che noi abbiamo un'esigenza impellente di mantenere il ranking attuale e se possibile addirittura migliorarlo. Ogni singola partita è determinante per questa situazione perché può pregiudicare o meno il nostro essere testa di serie negli spareggi».

FLOP FRANCIA - Clamoroso a Tolosa, dove la Francia vicecampione d'Europa è stata fermata sullo 0-0 dal Lussemburgo in un match valido per il girone A di qualificazione ai Mondiali del 2018. La squadra di Deschamps, fermata dalle parate di Joubert, eroe di serata, è in testa da sola con 17 punti, solo uno in più della Svezia, mentre l'Olanda è a quota 13. Per il Lussemburgo ultimo posto ora condiviso con la Bielorussia.

VINCONO SVIZZERA E PORTOGALLO - Continua il duello tra Svizzera e Portogallo per la vetta del girone B che garantisce la qualificazione diretta ai Mondiali in Russia. Restano avanti di tre punti (24 contro 21) gli elvetici di Petkovic, che hanno vita facile in Lettonia: 3-0 con le reti di Seferovic, Dzemaili (che aveva sbagliato un rigore al 32') e il penalty del milanista Rodriguez; soffre ma vince anche il Portogallo, a Budapest è il rossonero Andrè Silva, con un colpo di testa sottomisura, a regalare i tre punti ai campioni di Europa, aiutati dall'espulsione dell'ungherese Priskin alla mezz'ora. Far Oer-Andorra 1-0.

BELGIO QUALIFICATO - Il Belgio è la sesta squadra a conquistarsi i Mondiali in Russia. Al Georgios Karaiskakis di Atene i Diavoli Rossi battono per 2-1 la Grecia e a decidere il match è Romelu Lukaku, bomber del Manchester United, dopo il botta e risposta Vertonghen-Zeca. Il Belgio si guadagna il pass dopo Russia (Paese organizzatore), Brasile, Iran, Giappone e Messico. Fa festa anche la Bosnia, che sorpassa gli ellenici al secondo posto: 4-0 a Gibilterra, con la doppietta del romanista Dzeko e i sigilli di Kodro e del laziale Lulic. La Bosnia sale a 14 punti, uno in più della Grecia a due turni dal termine. Estonia-Cipro 1-0.