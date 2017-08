Barcellona scatenato sul mercato: il Milan ripensa a Deulofeu

MILANO - Gli ultimi giorni di mercato potrebbero riservare grosse e addirittura clamorose sorprese, soprattutto in Catalogna dove il Barcellona, dopo aver perso Neymar per la sconcertante cifra di 220 milioni di euro, ha iniziato a rimettere in circolazione tutti i soldi incassati.

Dopo aver versato 110 milioni più bonus (tanti) al Borussia Dortmund per il progetto di campione Dembelè, la campagna acquisti blaugrana non sembra volersi fermare.

Le idee del Barcellona

Come riportato dal Mundo Deportivo, il dirigente del Barcellona Robert Fernandez ha ipotizzato nuovi e suggestivi scenari di mercato come il doppio colpo Coutinho-Di Maria: «La mia intenzione è quella ottenere entrambi i giocatori», le parole del «Bonillo». Il problema è trovare l’accordo con Paris Saint Germain e soprattutto con il Liverpool, ma l’intenzione è quella di mettere a disposizione del tecnico Valverde una batteria di esterni di elevatissimo spessore.

Il ruolo di Deulofeu

A questo punto però la domanda sorge spontanea: cosa ne sarà di Gerard Deulofeu? L’ex rossonero passerebbe da titolare, status guadagnato in queste settimane susseguenti alla cessione di Neymar, al ruolo di 4 o addirittura quinto attaccante esterno in rosa. Condizione che potrebbe portare lo stesso Geri, oltre che la dirigenza del Barcellona, a cercare una soluzione alternativa per farlo giocare. E quale migliore soluzione del Milan che ha già accolto Deulofeu lo scorso gennaio, con generale soddisfazione per tutti? La soluzione arrivare nelle ultime ore di questo scoppiettante mercato.