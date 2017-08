Napoli, missione compiuta. Sarri: «Tutto merito dei ragazzi»

NIZZA - Missione compiuta. Il Napoli batte il Nizza 2-0 anche in trasferta con le reti di Callejon e Insigne e si qualifica per i gironi di Champions League per il secondo anno consecutivo, quarto nell'era De Laurentiis. Poca cosa il Nizza di Favre che anche aveva promesso una squadra all'assalto con gli inserimenti di Balotelli (insufficiente la sua prova) e Sneijder (troppo in ritardo di condizione). I gol ad inizio della ripresa con Hamsik che fa partire un preciso cross rasoterra per l'accorrente Callejon e poco più tardi con un preciso destro di Insigne da posizione centrale.

SARRI E INSIGNE - «Abbiamo fatto bene, del resto questa è la nostra strada per arrivare a fare risultati - le considerazioni di Sarri a fine gara - Mentre se ci mettiamo a gestire le partite andiamo in difficoltà. Penso che la Champions sia il giusto premio per un gruppo che l'anno scorso ha fatto 86 punti. I ragazzi hanno grandi valori morali, non è stato necessario motivarli più di tanto: il merito è tutto loro». E Insigne snobba il Barcellona: «Ferrara dice che non sfigurerei nel Barcellona? Lo ringrazio, ma io voglio continuare a fare bene con questa maglia. Barcellona è il sogno di tutti, si sa, ma ora mi interessa giocare con questa maglia».

DE LAURENTIIS - «Complimenti a Sarri e a tutta la squadra per la bellissima vittoria». Lo scrive su Twitter il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, all'indomani del successo degli azzurri a Nizza, un 2-0 che ha permesso a Lorenzo Insigne e compagni di qualificarsi per la fase a gironi della Champions League.

LE QUALIFICATE - Questo il quadro dei play-off di Champions League (andata 15-16 agosto, ritorno 22/23 agosto): AND. RIT. Qarabag (Aze) - FC Copenaghen (Den) 1-0 23/8; Apoel (Cyp) - Slavia Praga (Cze) 2-0 "; Young Boys (Sui) - Cska Mosca (Rus) 0-1 "; Hoffenheim (Ger) - Liverpool (Eng) 1-2 "; Sporting Lisbona (Por) - Steaua Bucarest (Rou) 0-0 "; OLYMPIACOS (GRE) - Rijeka (Cro) 2-1 1-0; CELTIC (SCO) - FC Astana (Kaz) 5-0 3-4; Hapoel Beer Sheva (Isr) - MARIBOR (SLO) 2-1 0-1; Istanbul Basaksehir (Tur) - SIVIGLIA (ESP) 1-2 2-2; NAPOLI (ITA) - Nizza (Fra) 2-0 2-0.